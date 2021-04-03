Кулеба обговорив із головою ОБСЄ загострення ситуації на Донбасі і в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із чинною головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі і в Криму. Про це Кулеба написав у твіттері 3 квітня.

«Обговорили з чинною головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі й сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків», – написав Кулеба.

Анн Лінде, зі свого боку, наголосила, що як голова ОБСЄ вона залишається прихильна повній повазі суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцненню узгодженого в липні 2020 року припинення вогню.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Офісі президента 2 квітня пройшла закрита нарада через ситуацію на Донбасі.

Раніше Україна повідомила Раді безпеки ООН про нарощування Росією військ на Донбасі і в Криму.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.