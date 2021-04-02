Німеччина уважно спостерігає за ситуацією на українсько-російському кордоні – МЗС

Німеччина уважно спостерігає за ситуацією на українсько-російському кордоні, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою.

«Ми згодні з Україною, що деескалація зараз ключова, щоб не ставити під ризик перемир’я», – повідомило МЗС Німеччини за підсумками розмови.

Кулеба заявив, що висловив вдячність Німеччині за підтримку та запевнив у відданості України політико-дипломатичному шляху деокупації українських земель.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.