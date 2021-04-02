В Офісі президента відбулася закрита нарада через ситуацію на Донбасі – Данілов

В Офісі президента відбулася закрита нарада за участі силовиків та розвідки через ситуацію на Донбасі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі «Суспільному».

«Вчора в Офісі президента відбулась закрита нарада з цього приводу. Відповідні представники всіх силових структур, нашої розвідки мали доповідь», – заявив Данілов.

Він додав, що РНБО постійно відстежує ситуацію на україно-російському кордоні та в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

«Ми кожного дня моніторимо ситуацію. Ситуація перебуває під повним контролем», – запевнив Данілов.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.