ЮНІСЕФ: 42 дитини загинули, ще 144 поранені через міни на Донбасі

42 дитини загинули, ще 144 поранні на Донбасі через міни та вибухонебезпечні залишки війни, повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За даними організації, у більшості випадків жертви серед дітей трапляються, коли діти підбирають вибухонебезпечні речовини, оскільки думають, шо це іграшки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.