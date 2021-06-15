З початку доби на фронті зафіксували три обстріли і безпілотник бойовиків – штаб

З початку доби 15 червня російські гібридні сили тричі порушували режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів фіксували поруч із Новгородським.

«У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

«Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ», – зазначає штаб.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв щодо бойових дій 15 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.