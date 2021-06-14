ООС: знову двоє поранених військових

У зоні операції Об’єднаних сил проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу повідомили про поранення двох військових.

Як повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід», у зоні його відповідальності внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою зазнали уламкових поранень два військовослужбовці.

За цим повідомленням, їх доправили до лікувального закладу і надали медичну допомогу. Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості.

Раніше 14 червня у зведенні пресслужби ООС за даними станом на 17-у годину йшлося про два обстріли з боку противника протягом дня, внаслідок яких бойових втрат серед українських військових не було.

Наразі не відомо, чи залічать нинішніх двох поранених у бойові втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинув принаймні 41 український військовослужбовець, ще принаймні близько 110 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів загинули ще п’ятеро військових і 13 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 39 загиблих і 120 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.