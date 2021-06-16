Вісті з Женеви: перші слова, етапи переговорів і учасники

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін в середу 16 червня 2021 року проводять зустріч у Женеві. Місце для проведення переговорів лідери двох ядерних держав обрали через давню історію політичного нейтралітету Швейцарії.

За повідомленням Білого дому, перша частина переговорів президентів США і Росії, коли Джо Байден і Володимир Путін розмовляли удвох, тривала на півтори години довше, ніж планувалося.

Наступний етап: зустріч в розширеному складі.

З американської сторони, крім президента Джо Байдена, у зустрічі беруть участь держсекретар Ентоні Блінкен, радник національної безпеки Білого дому Джейк Салліван, заступник секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, посол США в Росії Джон Салліван, старший директор по Росії Ради Національної безпеки Ерік Грін і директор по Росії СНБ Стергос Калудіс.

«Пане президенте, хочу Вам подякувати за вашу ініціативу сьогоднішньої зустрічі», – сказав російський лідер, сидячи поруч з Байденом і главами зовнішньополітичних відомств обох країн. – Знаю, що у вас була довга поїздка, багато роботи. Проте в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань, які потребують обговорення на вищому рівні, і, сподіваюся, наша зустріч буде продуктивною».

Байден сказав, що двоє лідерів спробують виявити області співпраці і взаємних інтересів.

«Завжди краще зустрічатися віч-на-віч», – зазначив він.

О 18:25 за Київським часом – саміт президентів США і Росії закінчився.

Про результати Джо Байден і Володимир Путін повідомлять на окремих пресконференціях.

Пряма трансляція із пресконференції президента США із Женеви із синхронним перекладом – тут:

Переговори Байдена і Путіна проходили на віллі VIII століття Ла Гранж (La Grange) із видом на Женевське озеро. Швейцарська поліція і військові закрили два парки навколо вілли і встановили навколо загородження.