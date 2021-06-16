Репутація США у світі зміцнилася із приходом до влади Байдена: результати опитування у 16 країнах

Репутація США в світі значно покращилася після того, як Джо Байден змінив Дональда Трампа на посаді президента. Це показали результати опитування, проведеного Дослідницьким центром П'ю, повідомляє Російська служба «Голосу Америки».

Опитування проводилося у 16 країнах. Понад 60 відсотків опитаних висловили впевненість в тому, що президент США Джо Байден «робитиме правильні кроки» для вирішення світових проблем.

У таких союзницьких країнах, як Німеччина і Франція, рейтинги США від виросли на 30 відсотків у порівнянні з минулим роком. Минулорічний рівень позитивного ставлення до США в цих двох країнах наближався до історичних мінімумів. Така ж ситуація була в Канаді, Великобританії та Японії.

У Франції рівень позитивного ставлення до США більш ніж подвоївся – з 31 відсотка в минулому році до 65 відсотків у 2021 році.

Опитування свідчить, що рейтинг США став поліпшуватися після значного падіння за чотири роки президенства Дональда Трампа. Рік тому оцінка дій Білого дому сягнула історичного мінімуму.

Зустріч Байдена і Путіна

Після успішних самітів із союзниками президент США Джо Байден зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним.

Після публічної фотосесії почалася кількагодинна розмова за закритими дверима.

Путін і Байден, зустрівшись потиснули один одному руки. Президент Швейцарії Гі Пармелен побажав лідерам двох найбільших ядерних держав плідного діалогу.

Це перший російсько-американський саміт після зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року.

Байден присвятив значну частину тижневого європейського турне зміцненню відносин з країнами-однодумцями, щоб краще протистояти суперникам - Росії і Китаю.

Коли журналісти в Женеві запитали Байдена, чи готовий він до саміту, президент відповів, що «завжди готовий».

Тим часом високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив у 15 червня, що Білий дім не очікує великих результатів від зустрічі з Путіним.

«Ми не очікуємо великих результатів від цієї зустрічі», – сказало джерело, коли президентський лайнер приземлився в Женеві.

Переговори Байдена і Путіна проходять на віллі VIII століття Ла Гранж (La Grange) із видом на Женевське озеро. Швейцарська поліція і військові закрили два парки навколо вілли і встановили навколо загородження.

Очікується, що зустріч завершиться о 17-й годині.

Президент США Джо Байден прибув до Женеви, після того як заручився підтримкою «Великої сімки», НАТО і ЄС: у підсумкових комюніке учасники цих зустрічей висловили стурбованість політикою Росії і Китаю.

Що стосується Росії, то США і ЄС заявили, що вони «єдині в принциповому підході» і «готові рішуче відповісти на повторювану модель негативної поведінки і шкідливої діяльності».

За словами високопоставленого представника адміністрації США , який розповів про внутрішні дискусіях на умовах анонімності, Байден сподівається в ході переговорів з російським президентом знайти невеликі області, в яких можливо досягнути згоди, включаючи потенційне повернення послів до Вашингтона і Москви.

Ці та інші дипломатичні питання, зокрема взаємне вислання дипломатів і закриття консульств, є в порядку денному обох сторін.

Байден також сподівається досягнути прогресу щодо нової угоди про контроль над озброєннями між США і Росією.

Помічник президента Росії Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам, що на переговорах обговорюватимуться питання ядерної стабільності, змін клімату, кібербезпеки, а також долі американських і російських громадян, які перебувають у в'язницях Росії і США, відповідно.

«У мене немає впевненості, що якісь домовленості будуть досягнуті. Подивимося, я не знаю. Дивлюся на цю зустріч з практичним оптимізмом, але не з великим », – заявив Ушаков журналістам.