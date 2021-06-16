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Зустріч Байдена і Путіна в Женеві завершилася

Зустріч відбулася у віллі Ла-Ґранж у Женеві

Зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна в швейцарській Женеві добігла кінця.

Як видно з трансляції Радіо Свобода, Байден залишив віллу Ла-Ґранж, де тривала зустріч. Відтак саміт тривав близько чотирьох годин.

Лідери двох країн не підходили до преси разом. Планується, що обидва президенти дадуть окремі пресконференції.

Це перша зустріч двох діячів на посаді президентів своїх держав. Байден уже зустрічався з Путіним 2011 року, коли він був віцепрезидентом США, а Путін прем’єр-міністром Росії.

Путін і Байден віч-на-віч у Женеві (відео)
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Путін і Байден віч-на-віч у Женеві (відео)

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