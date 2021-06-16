Донбас. У чому розійшлися позиції Путіна та Байдена?

Після зустрічі президенти США та Росії, Джозеф Байден і Володимир Путін, дали окремі брифінги, на яких висловили свої позиції щодо результатів переговорів. Радіо Донбас.Реалії розповідає, що важливого прозвучало по темі Донбасу, та у чому принципові розбіжності позицій сторін.

Ще за кілька днів до зустрічі Путіна та Байдена стало відомо, що президенти не будуть давати спільної пресконференції. Тож вихід до ЗМІ у кожного був окремий. Першим був Володимир Путін.

Путін про Донбас

Питання України та врегулювання війни на Донбасі було першим, яке поставили Путіну. Як не дивно, відповідь саме на це запитання у Путіна була чи найкоротшою: він взагалі не висловив власної позиції, а послався на слова Байдена.

«Наскільки я зрозумів президента Байдена, то він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України (російський термін на позначення ОРДЛО - ред.) повинні лежати Мінські угоди», – відповів Путін.

При цьому він зазначив, що питання України розглядалося не дуже детально.

Але це питання щодо України та Донбасу було не єдиним, й у відповіді на друге Путін був більш красномовним. Йшлося про зобов’язання Росії щодо врегулювання конфлікту в Україні.

«Наше зобов’язання щодо України – сприяння у реалізації Мінських угод. Якщо українська сторона готова до цього, то ми підемо по цьому шляху без сумніву», – відповів Путін на друге запитання щодо війни на Донбасі.

Тут він вкотре дорікнув Києву за бачення порядку виконання Мінських угод: «Ще у листопаді минулого року українська делегація представила своє бачення того, як вона думає реалізовувати Мінські угоди. Це не секретний документ. Там написано, що передусім треба представити пропозиції щодо політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему та Конституцію. Для цього треба внести зміни у саму Конституцію, там так прописано».

Далі Путін нагадав вже звичну російську позицію, що непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону українські війська мають зайняти на наступний день після проведення виборів в ОРДЛО, а українська сторона хоче навпаки.

Жодних додаткових зобов’язань, крім Мінська, Росія на себе брати не буде, ствердив глава Кремля. Він знову наголосив, що Москва не є стороною конфлікту на Донбасі, а є лише посередником між Києвом та так званим «народом Донбасу» (таке формулювання зазвичай використовує Кремль).

Таким чином, Путін вкотре вказав на російське бачення порядку виконання Мінських угод, коли безпековій складовій передує політична на російських умовах: важливою деталлю у заяві Путіна була його негативна оцінка того, що українські війська повернуться на нині непідконтрольну Україні територію. Цим Кремль показав США, що не бачить можливості відновлення повного контролю над ОРДЛО з боку України.

Байден про Донбас

Президенту США питань щодо Донбасу поставити не встигли, але цієї теми він побіжно торкнувся у передмові свого брифінгу. Після згадки про те, що США дотримуються принципу непорушності державного кордону та суверенітету України, Байден згадав про Мінські угоди та прокоментував, як пішла розмова про це з Путіним.

«Він не заперечував мені, але, звичайно, були відмінності», – сказав американський президент про спілкування з російським.

Можна припустити, що ці «відмінності» якраз і полягали у порядку виконання Мінських угод. Іншим моментом, де позиції сторін гостро розійшлися, було бачення ролі Росії у конфлікті на Донбасі: для США вона аж ніяк не посередник, про що неодноразово заявлялося, а сторона конфлікту.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)