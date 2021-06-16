Байден згадав про тиск на Радіо Свобода в Росії під час переговорів із Путіним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вказав Володимиру Путіну на обмеження роботи журналістів в Росії. Про це він розповів за підсумками саміту на пресконференції 16 червня.

Байден наголосив, що порушував питання прав людини загалом, оскільки вважає це своєю відповідальністю як президента США.

«Жоден президент США не втримав би довіри американського народу, якби не висловлювався на захист наших демократичних цінностей і не ставав на захист за універсальні засадничі свободи, які мають всі жінки і чоловіки, на наш погляд. Отже, права людини завжди будуть у переліку тем обговорення. Це не просто про те, щоб критикувати Росію за порушення прав людини, це те, ким ми є», – сказав він.

Байден додав, що обговорював із президентом Росії питання двох американських громадян, яких утримують у російських в’язницях – Пола Вілана та Тревора Ріда.

«Я також згадав про можливість Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода працювати та про важливість свободи преси та свободи висловлення думки. Я чітко дав зрозуміти, що ми не потерпимо спроб порушити наш демократичний суверенітет або дестабілізувати наші демократичні вибори і будемо відповідати. Найважливіше – я сказав президенту Путіну, що нам потрібні якісь базові дорожні правила, які ми всі зможемо виконувати», – зазначив президент США.

Один із журналістів спитав Байдена чи, на його думку, ця розмова позначиться на становищі співробітників Радіо Свобода у Росії.

«Я би так не формулював, я б радше поставив питання: наскільки він зацікавлений в тому, щоб відбілити репутацію Росії в цій галузі? І моя відповідь: я не знаю. Єдине, що я знаю: він робить це не тому, що хоче змінити природу закритого суспільства. Він вважає, що влада має право робити те, що робить», – відповів він.

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У списку ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії зараз 20 позицій, включаючи Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і проєкти медіакорпорації. Радіо Свобода неодноразово підкреслювало, що не погоджується з таким рішенням російської влади. Рішення відомств і судів, пов’язані зі статусом ЗМІ- «іноагента», оскаржуються в судах. Поки що прецедентів задоволення апеляцій не було.

Президент медіакорпорації Джеймі Флай заявив, що тиск російської влади на редакцію пов’язаний із тим, що вона продовжує надавати своїм читачам, глядачам і слухачам об’єктивну інформацію в той час, коли Кремль намагається обмежити до неї доступ.