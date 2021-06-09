У Росії побили журналіста, який співпрацює з Радіо Свобода

У російському місті Благовещенськ невідомі особи пізно ввечері 9 червня напали на журналіста Андрія Афанасьєва, який співпрацює з проєктом Радіо Свобода Сибір.Реалії. За словами журналіста, він отримав удар по голові при вході в під’їзд свого будинку. Потім до нападника приєдналися ще двоє осіб. Вони повалили Афанасьєва на асфальт. «Били хвилин 10, цілеспрямовано в обличчя», – сказав журналіст.

Побиття припинилося, коли на вулиці з’явилися перехожі, які налякали молодиків.

Афанасьєв пов’язує напад із професійною діяльністю. Зокрема, він готував розслідування про діяльність місцевого бізнесмена і депутата, а також надсилав запити на отримання інформації до меріх та поліції.

«Коли мене били, один сказав: «Поменше пиши репортажі про гідних людей». Називали «американською підстилкою», – розповів Афанасьєв.

Журналіст відзначає, що його фактична адреса не збігається з пропискою, і він не вказував її в офіційних заявах або документах. Він припускає, що за ним могли стежити.

Афанасьєв написав заяву до поліції. Лікарі травмпункту і обласної лікарні після рентгену констатували перелом носа.

Андрій Афанасьєв – незалежний журналіст, автор десятків матеріалів про життя регіону, корупцію, бездіяльність місцевої влади та поліції. У січні 2021 року поліція затримувала його за висвітлення акцій протесту опозиції. Останнім часом Афанасьєв працював над розслідуванням про діяльність бійцівського клубу «Ахмат», голова якого Адам Магомадов був лідером чеченського земляцтва Амурської області. У квітні його затримали співробітники ФСБ за підозрою у вимаганні.