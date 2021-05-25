Судові виконавці знову прийшли у бюро Радіо Свобода в Москві

Судові виконавці відкрили нові провадження про примусове стягнення штрафів з ТОВ «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода», що представляє інтереси медіакорпорації RFE/RF в Росії. Документи пристави особисто доставили до редакції у вівторок, 25 травня, повідомляє російська служба РС.

Судові виконавці сфотографували редакційні обладнання та меблі. У документах зазначено, що провадження порушили 17 травня, на їх виконання дається п’ять днів. Рахунки ТОВ «РВЄ/РС» 14 травня влада заарештувала, проте оплату штрафів пропонують провести банківським переказом.

Російська влада накладає штрафи на місцеве бюро Радіо Свобода, телеканал «Настоящее время» та інші російськомовні проекти RFE/RF за невиконання окремих положень законодавства про так звані ЗМІ-«іноземні агенти». Корпорація оскаржує всі судові рішення щодо штрафів, однак апеляції незмінно залишаються без задоволення.

Починаючи з 2017 року, дев’ять інформаційних видань Радіо Свобода були визначені російським Міністерством юстиції «іноземними агентами». Запровадження законодавства щодо «іноземних агентів» засудили Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель, Європарламент, Держдепартамент США та інші міжнародні організації як порушення основних свобод.

19 травня Московське бюро Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) та його генеральний директор Андрій Шарий сьогодні подали до Європейського суду з прав людини свою скаргу щодо використання Росією закону про «іноземних агентів», внаслідок чого з січня на Радіо Свобода та самого Шарого були накладені штрафи на мільйони доларів.

Президент RFE/RF Джеймі Флай заявляв про рішучу налаштованість корпорації продовжувати працювати в Росії. «Ми продовжимо протистояти спробам Кремля цензурувати неприємну для російської влади правду», – заявив він.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це незалежна медіакорпорація, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM) і є зареєстрована у США. Американське законодавство гарантує незалежність редакційної політики корпорації. Штаб-квартира організації з 1995 року розташовується у Празі (Чехія).

На території Росії в російськомовних проєктах RFE/RL, враховуючи Радіо Свобода і телеканал «Настоящее время», працюють десятки штатних співробітників, включно з сотнями позаштатних кореспондентів. Це одна з найбільших іноземних незалежних медіаорганізацій, які працюють в Росії, щотижнева аудиторія якої становить 6,7 мільйона людей.