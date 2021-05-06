Росія: суд відмовився визнати незаконним включення журналістки Радіо Свобода до списку «іноагентів»

Міський суд російського Пскова відхилив апеляцію кореспондента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Людмили Савицької, яка оскаржувала її включення до реєстру «іноземних агентів».

Савицька і ще чотири людини – кореспондент Радіо Свобода Сергій Маркелов, правозахисник Лев Пономарьов, художниця і активістка Дарина Апахончіч та редактор псковської газети Денис Камалигін – були внесені у реєстр «іноземних агентів» в грудні 2020 року. Всі п’ятеро оскаржують це.

У суді 5 травня представники Мін’юсту представили як доказ проти Савицької статтю, яку вона написала про антиурядові протести, ймовірні тортури у російських в’язницях та блокування електронних комунікацій поблизу в’язниць.

Крім того, вони представили велику кількість документів з позначкою «тільки для службового користування» від Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та інших відомств, з якими Савицькій та її адвокатам не дозволили ознайомитися.

Захист Савицької стверджував, що жоден з представлених матеріалів не вказує на те, що вона діяла за вказівкою будь-якої іноземної влади. У своєму заключному слові в суді Савицька наголошувала, що вона просто виконувала свою роботу професійного журналіста.

«У наші дні жодна державна ЗМІ не повідомляє про реальні проблеми, з якими стикаються люди, а «Радіо Свобода» робить це», – заявила вона, маючи на увазі російську службу RFE/RL.

«Мене назвали« іноземним агентом», тому що я кричу всім про несправедливість і про людей, які зазнають переслідувань. Але всім потрібно знати, що справжні іноземні агенти сьогодні сидять в Кремлі і в Державній Думі, бо вони працюють проти російських громадян і проти щасливою Росії в майбутньому, а я працюю на них», – додала вона.

Російська влада ухвалила законодавство про так званих «іноземних агентів» у 2012 році. Відтоді воно неодноразово змінювалося. Згідно з цим законодавством, неурядові організації, які отримують іноземну допомогу, та, на думку російського уряду, займаються політичною діяльністю, повинні бути зареєстровані, ідентифікувати себе як «іноземного агента», та пройти аудит.

Пізніше до цього законодавства внесли поправки, які були націлені на ЗМІ, що фінансують з-за кордону. Наприкінці минулого року, було внесено зміни, що дозволяють включати до переліку «іноагентів» фізичних осіб.

У 2017 році уряд Росії вніс до переліку російську службу RFE/RL, шість інших російськомовних новинних служб Радіо Свобода та «Настоящее время».

Раніше цього року російські суди почали накладати великі штрафи на RFE/RL за те, що вони не позначили свої статті маркуванням, запропонованим урядом, відповідно до правил, ухвалених у жовтні 2020 року. RFE/RL подає апеляцію на штрафи.

Радіо Свобода назвало штрафи «спонсорованою державою кампанією примусу і залякування», а Держдепартамент США назвав їх «неприпустимими». Human Rights Watch назвала закон про іноземних агентів «обмежувальним» і покликаним «демонізувати незалежні групи».