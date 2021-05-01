Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода відзначає 70 років від першого виходу в ефір

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL )відзначає 1 травня 70-ту річницю від початку непідцензурного мовлення для людей, які не мали доступу до вільної преси. Саме 1 травня 1951 року перша радіопередача була адресована слухачам за «залізною завісою» в комуністичній Чехословаччині.

До кінця 1954 року Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода, яке мовило на територію колишнього Радянського Союзу, стали джерелом інформації 25 мовами Східної Європи та СРСР.

Мовлення поширилося в 1994 році на Західні Балкани, а впродовж наступних 15 років – на Афганістан, Іран, Ірак та пуштуномовні племінні регіони в Пакистані з місією надати альтернативу екстремістській пропаганді.

У 2019 та 2020 роках Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода повернулося як сучасне цифрове медіа до Болгарії, Румунії та Угорщини, щоб протистояти загрозі дезінформації та зменшення плюралізму в засобах інформації цих країн.

У 1995 році на запрошення драматурга, колишнього дисидента та президента Чехії Вацлава Гавела RFE/RL перенесло свою діяльність до Праги з німецького Мюнхена, де центральний офіс корпорації містився з 1951 року.

Упродовж останніх років стрімко погіршується ситуація з правами людини в таких країнах, як Іран, Білорусь і Росія, також потребують уваги експансіоністські дії режиму президента Росії Володимира Путіна проти Грузії та України. За таких обставин існує постійна потреба в непідцензурному медіа, яке несе неупереджену та збалансовану інформацію в регіони свого мовлення.