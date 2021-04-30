Держдепартамент США закликав Москву припинити тиск на Радіо Свобода

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав російську владу припинити тиск на медіакорпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це на брифінгу для преси заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Прайс зазначив, що Блінкен обговорював ситуацію навколо Радіо Свобода з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Подробиці розмови Прайс не розкрив.

Держдепартамент звернувся до міжнародних партнерів з проханням приєднатися до його заклику на адресу російської влади.

Прайс також зазначив, що в разі продовження тиску російської влади на Радіо Свобода, Сполучені Штати можуть вжити заходів у відповідь.

У січні-квітні 2021 року Роскомнадзор склав і направив до суду сотні протоколів про порушення проєктами RFE/RL, внесеними Міністерством юстиції у 2017 році до переліку ЗМІ-«іноземних агентів», нових правил маркування публікацій. RFE/RL, яка дотримувалася усіх норм російського законодавства, відмовилася виконувати ці вимоги, розцінюючи їх як спробу втручання в редакційну політику. Загальна сума штрафів може перевищити 100 мільйонів рублів.

Минулого тижня RFE/RL подало позов щодо дій російського уряду у Європейський суд з прав людини. У позові зазначено, що дії Росії порушують право на свободу вираження для представників преси, захищеного 10-ю статтею Європейської конвенції про права людини. Там також мовиться, що, у випадку відсутності відповідних заходів з боку ЄСПЛ RFE/RL, буде завдано непоправної шкоди.