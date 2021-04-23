Місія США в ОБСЄ: Кремль витісняє Радіо Свобода з Росії

На засіданні постійного комітету Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) обговорили питання про посилення репресивних заходів з боку російської влади щодо медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL).

22 квітня у Відні обговорювали тема свободи слова в Росії. На засіданні виступила виконуюча обов’язки заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер.

«Сполучені Штати поділяють побоювання Європейського Союзу та інших країн-учасниць, які висловлювалися про придушення російською владою свободи вираження», – наголосила Розенсток-Сіллер. Вона сказала, що готова підтримати дискусію про переслідування у Росії окремих журналістів.

В якості одного з прикладів представниця США навела обшуки за участю співробітників ФСБ 9 квітня у московській редакції «Важливих історій» та квартирі головного редактора цього видання, журналіста Романа Аніна, якого пізніше допитали. Як зауважила Розенсток-Сіллер, обшукам передувала публікація матеріалів про ймовірну корумпованість низки російських високопосадовців.

Також вона нагадала про інформацію кореспондента Радіо Свобода Антона Сергієнка, який розповів МБХ-Медіа, що отримав 11 квітня лист з погрозами. У цьому листі йшлося про те, що за Сергієнком постійно стежать, і ті, хто бере участь у стеженні, знають, де живе і працює журналіст. Автори послання звинуватили Сергієнко в зраді батьківщини як співробітника американської медіаорганізаціям.

Елізабет Розенсток-Сіллер нагадала про рейд, який співробітники правоохоронних органів провели в офісі незалежного студентського журналу DOXA 14 квітня.

Вона наголосила, що ці випадки демонструють атмосферу «безкарності за переслідування і залякування незалежних журналістів, яка погіршується.

Що стосується Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Розенсток-Сіллер згадала «надмірні штрафи», що накладаються в Росії на корпорацію згідно з законом про «іноземних агентів». «Тут, на постійній раді, російська делегація неодноразово намагалася створити хибне уявлення про схожість драконівських заходів проти Радіо Свобода в Росії з правовими рамками роботи в США телеканалу RT і агентства «Спутнік». Подібного еквівалента немає. Кремль перешкоджає теле- і радіомовленню RFE/RL у Росії і зараз активно намагається витіснити медіакорпорацію з країни. Уряд США, навпаки, жодним чином не перешкоджає можливості для RT і «Спутніка» вести мовлення у Сполучених Штатах», – наголосила Розенсток-Сіллер.

Вона нагадала, що минулого тижня RFE/RL подало позов щодо дій російського уряду у Європейський суд з прав людини. У позові зазначено, що дії Росії порушують право на свободу вираження для представників преси, захищеного 10-ю статтею Європейської конвенції про права людини. Там також мовиться, що, у випадку відсутності відповідних заходів з боку ЄСПЛ RFE/RL, буде завдано непоправної шкоди.

Представниця США вкотре закликала владу Росії «припинити репресії щодо незалежних журналістів та ЗМІ, в тому числі RFE/RL та його проєктів».

У січні-квітні 2021 року Роскомнадзор склав і направив до суду 390 протоколів про порушення проєктами RFE/RL, внесеними Міністерством юстиції у 2017 році до переліку ЗМІ-«іноземних агентів», нових правил маркування публікацій. RFE/RL, яка дотримувалася усіх норм російського законодавства, відмовилася виконувати ці вимоги, розцінюючи їх як спробу втручання в редакційну політику.

Загальна сума штрафів за тим самим винесеним судовим рішенням перевищує 70 мільйонів рублів. RFE/RL оскаржує усі накладені штрафи у передбаченому російським законодавством порядку, проте суд не задовольнив жодну зі поданих на цей момент апеляцій.