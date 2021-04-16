Московське бюро Радіо Свобода подало терміновий позов проти Росії в ЄСПЛ

Московське бюро Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) подало терміновий позов проти Росії в Європейський суд з прав людини.

RFE/RL сподівається, що суд запровадить тимчасові заходи й накаже Росії утриматися від реалізації 520 «адміністративний протоколів», які в Росії склали або погрожують скласти проти медіаорганізації з січня 2021 року.

Тимчасові заходи діятимуть, поки суд не зможе визначити правомірність дій російської влади. Раніше суд запроваджував тимчасові заходи на тлі звинувачень у втручанні влади в діяльність медіа.

RFE/RL вважає, що Росія порушує права на свободу вираження думки та свободу преси, які захищені статтею 10 Європейської конвенції з прав людини.

Радіо Свобода остерігається, що якщо суд не діятиме зараз, RFE/RL та генеральний директор Андрій Шарий зазнають непоправної шкоди.

Після російських репресій щодо свободи преси протягом останнього десятиліття Радіо Свобода залишається однією з небагатьох інформаційних організацій, що залишилися в Росії і забезпечують незалежну журналістику російською мовою з питань, що становлять суспільний інтерес.

В останні роки RFE/RL була однією з небагатьох медіаорганізацій, яка забезпечувала незалежне висвітлення анексії Криму Росією у 2014 році, державної корупції, пандемії COVID-19 та лікування російського опозиційного лідера Олексія Навального. Щотижня майже 7 мільйонів людей (6,5% дорослих росіян) отримують доступ до новинних порталів RFE/RL у Росії.

Наприкінці 2017 року вісім інформаційних видань RFE/RL були визначені Міністерством юстиції Росії як «іноземні агенти» відповідно до суперечливого закону про іноземних агентів. Закон був засуджений Європейським парламентом та іншими міжнародними органами як порушення основних свобод.

З 30 жовтня 2020 року Російське агентство з питань засобів масової інформації та телекомунікацій (Роскомнагляд) наказало іноземним медіаорганізаціям, визначеним як «іноземні агенти», позначати кожну статтю новин, публікації в соціальних мережах та аудіовізуальний вміст попередженням, що контент створений іноземним ЗМІ, якк «виконує функції іноземного агента».

Радіо Свобода виконала всі свої юридичні зобов’язання, передбачені законом про іноземних агентів, але відмовилося впроваджувати вимогу щодо маркування контенту, яка явно покликана нашкодити репутації та життєздатності RFE/RL як незалежної медіаорганізації в Росії.

У відповідь Роскомнагляд відкрив 390 адміністративних проваджень проти RFE/RL та Андрія Шарого. Загальна сума штрафів становила понад 107,25 мільйона рублів (близько 1,43 мільйона доларів). 17 квітня Роскомнагляд збирається відкрити ще 130 справ проти RFE/RL та Шарого зі штрафами на 71,5 мільйон (близько 1 мільйона доларів). З такими темпами до кінця року сума штрафів сягатиме 33 мільйони доларів.

Компанія RFE/RL подала апеляції на кожен зі штрафів, але суди не підтримали жодну зі скарг. У випадку несплати штрафів російська влада може заблокувати доступ до сайтів, а Шарому загрожує перспектива ув’язнення на термін до двох років та банкрутство.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це незалежна медіакорпорація, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM) і є зареєстрована у США. Американське законодавство гарантує незалежність редакційної політики корпорації. Штаб-квартира організації з 1995 року розташовується у Празі (Чехія).

На території Росії в російськомовних проєктах RFE/RL, включаючи Радіо Свобода і телеканал «Настоящее Время», працюють десятки штатних співробітників включно з сотнями позаштатних кореспондентів. Це одна з найбільших іноземних незалежних медіаорганізацій, які працюють в Росії, щотижнева аудиторія якої становить 6,7 мільйона людей.