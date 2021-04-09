RFE/RL засуджує зусилля Кремля з усунення Радіо Свобода з Росії

Корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) засуджує спроби російської влади змусити її згорнути діяльність у Росії та боротиметься з цими спробами усіма можливими методами, заявив 8 квітня президент корпорації Джеймі Флай.

За його словами, «корпорація стала об’єктом тиску російської влади через те, що продовжує надавати своїй аудиторії в Росії об’єктивні новини та інформацію в той час, коли Кремль намагається обмежити до неї доступ». «Ми будемо продовжувати опір цим атакам будь-якими можливими способами. Ми впевнені, що жителі Росії хочуть мати вибір», – сказав Флай.

У четвер, 8 квітня, стало відомо, що російський орган контролю за медіаорганізаціями «Роскомнадзор» має намір скласти відносно Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода ще 130 протоколів у зв’язку з імовірними порушеннями закону про «іноземних агентів». Їх складання має розпочатися 16 квітня. Загальна сума штрафів щодо медіакорпорації може сягнути 2,3 мільйона доларів.

Станом на сьогодні «Роскомнадзор» наклав на Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода штрафних санкцій на суму приблизно 1 мільйон доларів, нарахувавши в роботі медіакорпорації 390 порушень закону про «іноземних агентів». РВЄ/РС оскаржує ці рішення в суді, аде Тверський районний суд Москви дотепер розглянув і відхилив усі 72 апеляції.

Упродовж останніх місяців Москва запровадила обов’язкову вимогу маркування статусом «іноземного агента» всіх російськомовних матеріалів Радіо Свобода. Відмова від виконання цієї вимоги тягне за собою штраф або кримінальне переслідування журналістів Радіо Свобода і «Голосу Америки», які працюють у Росії. Мета такого тиску – змусити замовкнути голоси незалежних репортерів, відзначається в тексті, поширеному Держдепартаментом США.

Президент радіокорпорації Джеймі Флай раніше заявив, що, попри судові переслідування і тиск Кремля, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода не залишить свою аудиторію в Росії. «РВЄ/РС не зупинять спроби вплинути на нашу редакційну незалежність і підірвати здатність достукатися до читачів, глядачів і слухачів у той момент, коли російське суспільство гостро потребує об’єктивної та незалежної інформації». Популярність РВЄ/РС неухильно зростає: зокрема, в 2021 році сайти російської служби Радіо Свобода реєструють понад 16 мільйонів відвідувань на місяць.

Радіо Свобода і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів РВЄ/РС були включені до списку «ЗМІ-іноземних агентів» наприкінці 2017 року. Редакції, внесені до переліку міністерства, зобов’язані надавати фінансові звіти про свою діяльність і маркувати свої публікації. РВЄ/РС виконує сформульовані в 2017 році вимоги російського законодавства про «ЗМІ-іноземних агентів», однак оцінює дії російської влади в цьому напрямку як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, як кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію».

Керівництво РВЄ/РС неодноразово відзначало, що статус цієї медіаорганізації не допускає політичного і цензурного втручання в редакційну політику з будь-якого боку.