У Росії продовжили «уповільнення» мережі Twitter

Російське відомство з нагляду в галузі телекомунікацій «Роскомнадзор» продовжило «уповільнення» роботи соціальної мережі Twitter у Росії до 15 травня. Про це йдеться в повідомленні відомства.

У пресрелізі повідомляється, що Twitter видалив майже 1900 з 3100 матеріалів, в яких нібито містилися «дитяча порнографія, пронаркотичний і суїцидальний контент». «Роскомнадзор» також відзвітував, що адміністрація соціальної мережі стала швидше видаляти посилання на заборонений контент.

Відомство заявляє, що врахувало рішення компанії «зі зміни принципів і швидкості роботи служби модерації» і вирішило не блокувати соцмережу на території Росії. «Twitter надається додатковий час на видалення з соцмережі всього забороненого контенту та приведення своєї діяльності у повну відповідність до законодавства нашої країни», – йдеться в повідомленні «Роскомнадзору».

10 березня це відомство повідомило про уповільнення роботи Twitter у Росії, уточнивши, що таке рішення ухвалене через відмову соцмережі видалити незаконний контент.

На тлі повідомлень про уповільнення роботи соцмережі того ж дня, 10 березня, перестали відкриватися багато державних інтернет-ресурсів, включно з сайтом Кремля, уряду і обох палат парламенту. Причиною влада назвала збій у роботі «Ростелекому», не пов’язаний із мережею Twitter.