Google виплатив Росії штраф за невидалення «заборонених» сайтів з пошуку

Корпорація Google виплатила Росії штраф у сумі 3 мільйони рублів (це майже 1,2 мільйона гривень) за невидалення забороненої інформації з пошукової видачі, повідомила 10 березня російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій («Роскомнадзор»). Про який саме контент ідеться, в повідомленні не уточнюється.

Це третій штраф для Google за таке порушення. Раніше компанію штрафували в 2019 році на 700 тисяч рублів і в 2020 році – на півтора мільйона рублів. Обидва штрафи оплачені.

У Росії з 2017 року діє закон, згідно з яким пошукові системи мають підключатися до реєстру заборонених сайтів і видаляти посилання на них із видачі. У 2019 році Google оштрафували на пів мільйона рублів за відмову підключитися до реєстру.

Раніше 10 березня «Роскомнадзор» повідомив про уповільнення роботи в Росії мережі Twitter. Відомство уточнило, що таке рішення ухвалене через відмову соцмережі видалити незаконний контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотиків. Про які конкретно випадки йдеться, в повідомленні не вказано.