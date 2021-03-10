Сайти Кремля, уряду Росії, Держдуми та ще низки відомств не завантажуються. У роботі «Ростелекому» стався збій

Сайти Кремля, уряду Росії, Роскомнагляду, Слідчого комітету, Державної думи та ще низки органів влади Росії не завантажуються.

За даними порталу Downdetector, відбувся збій у роботі одного з найбільших російських провайдерів – «Ростелекома».

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на питання «Коммерсантъ-FM» заявив, що в нього сайти працюють. Він сказав, що поки не може прокоментувати поломки.

У «Ростелекомі» пояснили ситуацію проблемами з обладнанням. Там запевнили, що проблеми не пов’язані з рішенням «Роскомнагляду» сповільнити роботу соціальної мережі Twitter.

10 березня в Росії наказали сповільнити роботу соціальної мережі Twitter на 100 відсотках мобільних і 50 відсотках стаціонарних пристроїв.

Причиною цих заходів у відомстві називають «захист російських громадян і примус інтернет-сервісу до виконання законодавства на території Російської Федерації».

У повідомленні йдеться, що з 2017 року донині твітер не видаляє «контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів».

У корпорації Twitter на повідомлення поки не відреагували.