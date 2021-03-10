У Росії «сповільнять» роботу твітера

У Росії влада наказала сповільнити роботу соціальної мережі Twitter на 100 відсотках мобільних і 50 відсотках стаціонарних пристроїв. Про це повідомляє «Роскомнагляд».

Причиною цих заходів у відомстві називають «захист російських громадян і примус інтернет-сервісу до виконання законодавства на території Російської Федерації».

У повідомленні йдеться, що з 2017 року донині твітер не видаляє «контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів».

«Відповідно до закону... поширення інформації інтернет-сервісом Twitter внесено до переліку загроз», – мовиться у повідомленні. У разі якщо корпорація Twiiter, як стверджує «Роскомнагляд», продовжить ігнорувати закон, можливе посилення заходів аж до блокування.

У корпорації Twitter на повідомлення поки не відреагували.

В останні тижні низка близьких до Кремля політиків і громадських діячів висловлювалися за посилення регулювання, аж до блокування, іноземних соцмереж у Росії. Їх звинувачують в невидаленні контенту, зокрема закликів до акцій протесту, на вимогу влади, а також в «цензурі» щодо російських ЗМІ.