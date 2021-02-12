Окупований Крим. Чому Twitter верифікував акаунт представництва МЗС Росії у Сімферополі?

Посол України в США Володимир Єльченко надіслав офіційний лист-звернення до керівництва корпорації Twitter з вимогою позбавити верифікації акаунт представництва Міністерства закордонних справ Росії у Сімферополі. Так звану синю галочку ця структура отримала ще у 2019 році.

Українська влада наполягає на тому, що російський орган влади не може вважатися верифікованим на території анексованого Криму. В останні два роки різні представники офіційного Києва регулярно вимагали від Twitter прибрати цю галочку, проте досі так і не отримали відповіді.

Раніше у компанії Facebook зняли верифікацію зі сторінок російського глави Криму Сергія Аксенова та депутата Держдуми Росії з Криму Наталії Поклонської після звернень української влади. Про те, чому це не працює з Twitter і чим важлива верифікація, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

В останньому повідомленні посольства України в США мовиться, що офіційний Київ наполягає на тому, що «публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатися як офіційні та легітимні». У Росії ці заяви поки не коментували.

Співавтор офіційного Twitter «Україна» Ярема Дух розповів Крим.Реалії, що означає так звана синя галочка на цій платформі.

У випадку з представництвом російського МЗС у Сімферополі синя галочка ніби легалізує цю структуру

‒ Це спосіб автентифікації, позначення того, що цей акаунт веде конкретна людина або організація. Twitter зацікавлений у тому, щоб популярні профілі були підтверджені ‒ наприклад, у зірок шоу-бізнесу. Представники платформи самі зв'язуються з власниками таких акаунтів для підтвердження. Важливо зазначити, що це зовсім не прояв підтримки з боку Twitter на адресу будь-якого облікового запису. Тобто синя галочка є у профілі президента Росії, однак це не означає, що платформа підтримує політику Володимира Путіна в усьому світі. Тому у випадку з представництвом російського МЗС у Сімферополі не варто говорити про те, що Twitter підтримує окупацію Криму ‒ однак синя галочка ніби легалізує цю структуру.

За словами Яреми Духа, контактами з урядами країн Європи та Близького Сходу займається дублінський офіс Twitter.

‒ Це працює в обидві сторони: й уряд будь-якої держави може звернутися в цей офіс, і представники Twitter можуть уточнити, чи правда якомусь з міністерств належить цей акаунт. У цій ситуації потрібно вибудовувати комунікаційну та адвокаційну кампанію залежно від відповіді Twitter на запит Міністерства закордонних справ України щодо російського представництва в Криму. Є приклади, коли Twitter не тільки забирав верифікацію, а й блокував акаунти. Щоправда, мені здається, що це справа не для нашого МЗС, а для Служби безпеки України, точніше, її підрозділів з цифрової безпеки. Було б непогано знати в Twitter співробітників, які ведуть регіон України чи Східної Європи. Тоді б питання можна було вирішити упродовж декількох днів ‒ або ж ми отримали б відмову й діяли далі.

У січні Twitter заблокував акаунт на той момент президента США Дональда Трампа через ризик «подальшого підбурювання до насильства». Це сталося невдовзі після заворушень у Капітолії 6 січня, що виникли після мітингу прихильників Трампа у Вашингтоні.

Пізніше очільник TwitterДжек Дорсі визнав, що блокування облікового запису президента США може стати небезпечним прецедентом, проте при цьому зазначив, що модератори ухвалили правильне рішення в обставинах, що склалися.

Голова правління Експертної групи «Сова» Михайло Савва вважає, що прецедент з верифікацією представництва російського МЗС у Сімферополі піде на користь Кремлю в інформаційній війні з Україною та Заходом.

Цей конкретний випадок з Twitter, безумовно, буде використаний російською пропагандою

‒ Цей конкретний випадок з Twitter навряд чи має стосунок до інформаційної політики Росії, хоча, безумовно, буде використаний російською пропагандою. Кремль вкладає величезні ресурси у просування ідеї про те, що Крим ‒ частина Росії. Ці ресурси використовуються досить професійно з метою вплинути на громадську думку. Таким чином російський режим використовує той факт, що його супротивники ‒ демократичні країни. Тобто мета Кремля ‒ спочатку переконати європейських виборців, щоб ті у свою чергу переконали своїх правителів погодитися з окупацією Криму. Соцмережі на кшталт Twitter дозволяють доносити інформацію до дуже маленьких цільових груп й ефективно впливати на їхню думку. При цьому сама російська влада вважає за краще на жоден вплив не наражатися.

На думку Михайла Савви, в української влади поки не виходить ефективно протидіяти політиці Росії в західних соцмережах.

Втім, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова стверджує, що її відомство регулярно докладає таких зусиль.

Верифікованих представників російської влади в Криму бути просто не може

‒ Ми постійно відстежуємо подібні речі. Комусь може здатися, що ця робота є незначною, однак у протидії пропагандистським наративам Росії та в контексті політики невизнання анексії Криму ‒ це дуже важливі кроки з боку України.

У випадку з верифікацією фейсбук-сторінок Поклонської та Аксенова у нас були серйозні зауваження ‒ що на території Криму насправді діє режим тимчасової окупації, що півострів ‒ частина України. Це визнають усі цивілізовані країни світу й підтверджують численні резолюції Генеральної асамблеї ООН, ПАРЄ тощо. Значить, верифікованих представників російської влади в Криму бути просто не може. Все це наша щоденна робота, і МЗС України теж до неї долучається, за що йому дуже дякую. На мій погляд, Україна робить усе можливе, щоб весь світ знав про окупацію Криму.

Щоб протистояти спробам Росії легалізувати анексію Криму, владі України треба робити все можливе й неможливе, ‒ переконаний український політолог-міжнародник Валерій Димов.

‒ Росія порушує міжнародні кордони, угоди, принципи ООН та ОБСЄ ‒ і приватні компанії також мають розуміти, що відбувається. Україна зобов'язана нагадувати Twitter та іншим соцмережам, що свобода слова та інші демократичні цінності використовуються Росією для поширення наративів ворожнечі, для розколювання суспільства в тих же США, для прямої агресії в інформаційному полі України. Значить, нам потрібно доносити до приватних компаній, які мають такий вплив і охоплення, що вони не можуть просто так закривати на це очі.

Журналісти Крим.Реалії спробували зв'язатися з відділом комунікацій компанії Twitter, однак на момент виходу цієї публікації відповіді не отримали.

(Текст підготував Владислав Ленцев)