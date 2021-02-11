МЗС України вимагає заблокувати акаунти російських «державних органів у Криму» в соцмережах

Верифіковані акаунти «Міністерства внутрішніх справ Росії в Криму» та в Севастополі – це системна проблема, заявляє заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар. Про це йдеться в її коментарі, отриманому Радіо Свобода.

Таким чином Джеппар прокоментувала повідомлення про те, що сторінки «МВС Росії Крим» та «МВС Росії у місті Севастополь», створені російською владою, отримали сині помітки як верифіковані в соціальній мережі Twitter. Вона назвала це системною проблемою.

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«Нам відомо, що деякі «представництва» російських органів влади в Криму отримали в Twitter статус «верифікованих». Зокрема, мова йде про так звані офіси МЗС і МВС. Ми бачимо, що це – проблема, яка потребує системного вирішення. Над цим зараз працюють українські дипломати в Вашингтоні, Сан-Франциско та інших містах світу», – йдеться в заяві дипломатки.

Вона вказала на те, що Генеральна асамблея ООН підтримала резолюції, які визнають Росію державою-окупантом в Криму.

«Окремі положення цих резолюцій чітко закликають утримуватися від дій, які можуть призвести до визнання спроби анексії Криму. Відповідно, жодна представницька установа Росії в тимчасово окупованих Автономній республіці Крим і місті Севастополь не може розглядатися легітимною. Ми вимагаємо блокування фейкових акаунтів», – зазначає Джеппар.

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Раніше українські медіа звернули увагу на те, що акаунти так званих управлінь МВС Росії в окупованих Криму й Севастополі отримали в Твітері сині позначки, якими соціальна мережа позначає перевірені сторінки.

Посол України в США Володимир Єльченко 8 лютого звернувся до керівництва Twitter через синю галочку для акаунту представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму. Соціальна мережа наразі офіційно не відреагувала на це звернення.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.