Мінкульт вніс ще 7 російських акторів до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури і інформаційної політики України 9 та 11 лютого внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці, сімох російських акторів. Про це повідомляється на сайті Мінкульту.

Згідно з переліком, 9 лютого до списку додали Костянтина Кабанова та Павла Берднікова. А 11 лютого – Олексія Александрова, Олега Бляхорчука, Михайла Кузнєцова, Романа Курцина і Євгена Лапова.

Останні два актори знялися в головних ролях художнього фільму російського режисера Олексія Піманова «Крим», де зображено анексію українського півострова.