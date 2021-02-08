Синя галочка для акаунту МЗС Росії в Криму: посол України звернувся до керівництва Twitter

Посол України в США Володимир Єльченко звернувся до керівництва Twitter через синю галочку для акаунту представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму.

«Посол України в США Володимир Єльченко надіслав відповідного офіційного листа-звернення до керівництва Twitter. Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатись як офіційні та легітимні», – повідомило дипломатичне представництво у фейсбуці.

Посольство заявило, що разом з Міністерством закордонних справ України та консульством у Сан-Франциско працює над деактивацією сторінки «представництва МЗС Росії в Криму».