Адвокат розповів про перебіг «справи Чубарова» в окупованому Криму

Наступне засідання підконтрольного Росії Верховного суду Криму, де заочно розглядається кримінальна справа проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, відбудеться 15 лютого.

Як повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії призначений у справі адвокат Олександр Осокін, очікується приведення на засідання свідків, які раніше не з’явилися.

На засіданні сьогодні, за словами адвоката, допитували російського сенатора з Криму Ольгу Ковітіді.

Водночас адвокат голови Меджлісу кримськотатарського народу Микола Полозов повідомив, що його так і не допустили до справи у якості захисника Рефата Чубарова.

«На попередньому судовому засіданні мене не допустили у якості захисника. Ми оскаржимо це. Що стосується судового процесу, то він йде з призначеним захисником, а про його подробиці мені не повідомляють. Ми наприкінці січня подали касаційну скаргу (на недопуск Полозова до захисту Чубарова – ред.). Поки ніяких повідомлень про розгляд справи або відмову в розгляді справи немає. Тому чекаємо, яке рішення прийме касаційний суд», – йдеться в повідомленні.

У липні минулого року в Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно. Призначений у справі адвокат Олександр Осокін оскаржив проведення судового розгляду за відсутності голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Як пояснив раніше адвокат Микола Полозов, його не допустили до захисту Чубарова в цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів».

Російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про «організацію масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

Чубаров зазначив, що російська влада «почали чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.