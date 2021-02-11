Крим: суд у «справі Джемілєва» розглянув письмові докази обвинувачення – адвокат

Під час чергового засідання підконтрольного Росії міського суду Армянська 11 лютого поу справі національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого в окупованому Криму судять заочно, дослідили письмові докази у справі, надані обвинуваченням. Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами адвоката Джемілєва Миколи Полозова, з наданих матеріалів випливає, що поблизу Армянська у 2014 році не було ніяких знаків, які б вказували на «наявність державного кордону» Росії, що стверджує обвинувачення.

Полозов неодноразово за час судового засідання звертав увагу суду на цю обставину. Також за всіма дев’ятьма протоколами огляду комп’ютерних дисків, вивчених сьогодні в суді, захист вказував на відсутність в цих документах відомостей про те, хто є автором цих матеріалів, що не дозволило встановити їх достовірність і відсутність технічного втручання у вміст цих дисків.

Наступне засідання у цій справі заплановане на 12 лютого.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.