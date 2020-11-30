Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
30 листопада 2020, Київ 20:15
Новини | Суспільство

Лідер кримських татар відзначений високою чеською нагородою

Мустафа Джемілєв

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек нагородив медаллю «За заслуги в дипломатії» лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва.

Нагорода вручена «за виняткові зусилля у справі захисту прав людини впродовж всього життя», так записано в постанові про нагородження Мустафи Джемілєва.

Чеське МЗС зазначає, що епідемія COVID-19 не дозволила міністрові Томашу Петршічеку особисто вручити нагороду, це буде зроблене за посередництва посольства Чехії в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG