Лідер кримських татар відзначений високою чеською нагородою

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек нагородив медаллю «За заслуги в дипломатії» лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва.

Нагорода вручена «за виняткові зусилля у справі захисту прав людини впродовж всього життя», так записано в постанові про нагородження Мустафи Джемілєва.

Чеське МЗС зазначає, що епідемія COVID-19 не дозволила міністрові Томашу Петршічеку особисто вручити нагороду, це буде зроблене за посередництва посольства Чехії в Україні.