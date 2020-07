У двох судах окупованого Криму очікуються засідання у «справі Джемілєва» 30 липня – адвокат

<p>У четвер, 30 липня, очікуються відразу два засідання у справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва у двох різних підконтрольних Росії судах анексованого півострова – у міському суді Армянська (10:00) і Верховному суді Криму (14:00). Про це повідомив адвокат Микола Полозов.</p> <p>Адвокат вказав, що в Армянську звинувачення почне пред’являти докази, а також очікується, що відбудеться допит декількох свідків звинувачення.</p> <p>У той же час Верховний суд Криму повинен розглядати апеляційну скаргу на залишення без зміни запобіжного заходу Мустафі Джемілєву у вигляді взяття під варту на два місяці з моменту його арешту.</p> <p>«Між Вірменському і Сімферополем досить велику відстань. Сподіваюся, ніяких накладок не виникне», – наголосив Полозов.</p> <div class="tag_image pseudo-title tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|25180881|||facebook-embed-post" querystring="?src=src%3A%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Fpost.php%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fnikolay.polozov%252Fposts%252F3255826157816091%26amp%3Bshow_text%3Dtrue%26amp%3Bwidth%3D552%26amp%3Bheight%3D657%26amp%3BappId%7C%7Cwidth%3A%3A552%7C%7Cheight%3A%3A657" title="Facebook Post"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p> </p> <p>Слідком в анексованому Криму 13 квітня висунув лідеру кримськотатарського народу звинувачення за <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/try-statti-mustafy-dzhemilieva-u-chomu-zvynuvachuiut-lidera-krymskykh-tatar/30559355.html" target="_blank">трьома статтями</a> російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.</p> <p>У Криму 27 травня Слідком Росії <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhemilev-krym/30637863.html" target="_blank">завершив розслідування «кримінальної справи»</a><a href="https://ua.krymr.com/a/news-v-krymu-slidkom-zavershyv-rozsliduvannia-spravy-dzhemilieva/30637943.html" target="_blank"> </a>стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.</p> <p>Джемілєв у коментарі проєкту Радіо Свобода <a href="https://ru.krymr.com/a/news-dzemilev-menia-interesuut-lica/30637772.html" target="_blank">Крим.Реалії</a> заявив, що його цікавлять «задіяні особи» у цій «кримінальній справі».</p> <div class="tag_image tag_readalso floatEnlarge" contenteditable="false" mode="readalso|enlarge|30743583|small|floatEnlarge|"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>В окупованому Армянську відбулося перше засідання у «справі Джемілєва»</span></div> <p> </p> <p>8 червня стало відомо про передачу російським Слідчим комітетом кримінальної <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-u-krymu-spravu-dzhemileva-napravyly-v-sud/30659028.html" target="_blank">справи проти Джемілєва</a> до суду. Після цього адвокат Джемілєва Микола Полозов повідомив, що ні йому, ні його підзахисному ніхто про це не повідомив.</p> <p>У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.</p> <p>Після анексії Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в’їзд на півострів на п’ять років.</p>