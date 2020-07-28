У двох судах окупованого Криму очікуються засідання у «справі Джемілєва» 30 липня – адвокат

&amp;lt;p&amp;gt;У четвер, 30 липня, очікуються відразу два засідання у справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва у двох різних підконтрольних Росії судах анексованого півострова &amp;amp;ndash; у міському суді Армянська (10:00) і Верховному суді Криму (14:00). Про це повідомив адвокат Микола Полозов.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Адвокат вказав, що в Армянську звинувачення почне пред&amp;amp;rsquo;являти докази, а також очікується, що відбудеться допит декількох свідків звинувачення.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;У той же час Верховний суд Криму повинен розглядати апеляційну скаргу на залишення без зміни запобіжного заходу Мустафі Джемілєву у вигляді взяття під варту на два місяці з моменту його арешту.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;laquo;Між Вірменському і Сімферополем досить велику відстань. Сподіваюся, ніяких накладок не виникне&amp;amp;raquo;, &amp;amp;ndash; наголосив Полозов.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div class="tag_image pseudo-title tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|25180881|||facebook-embed-post" querystring="?src=src%3A%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Fpost.php%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fnikolay.polozov%252Fposts%252F3255826157816091%26amp%3Bshow_text%3Dtrue%26amp%3Bwidth%3D552%26amp%3Bheight%3D657%26amp%3BappId%7C%7Cwidth%3A%3A552%7C%7Cheight%3A%3A657" title="Facebook Post"&amp;gt;&amp;lt;img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Слідком в анексованому Криму 13 квітня висунув лідеру кримськотатарського народу звинувачення за&amp;amp;nbsp;&amp;lt;a href="https://www.radiosvoboda.org/a/try-statti-mustafy-dzhemilieva-u-chomu-zvynuvachuiut-lidera-krymskykh-tatar/30559355.html" target="_blank"&amp;gt;трьома статтями&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;amp;nbsp;російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;У Криму 27 травня Слідком Росії&amp;amp;nbsp;&amp;lt;a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhemilev-krym/30637863.html" target="_blank"&amp;gt;завершив розслідування &amp;amp;laquo;кримінальної справи&amp;amp;raquo;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;a href="https://ua.krymr.com/a/news-v-krymu-slidkom-zavershyv-rozsliduvannia-spravy-dzhemilieva/30637943.html" target="_blank"&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/a&amp;gt;стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Джемілєв у коментарі проєкту Радіо Свобода&amp;amp;nbsp;&amp;lt;a href="https://ru.krymr.com/a/news-dzemilev-menia-interesuut-lica/30637772.html" target="_blank"&amp;gt;Крим.Реалії&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;amp;nbsp;заявив, що його цікавлять &amp;amp;laquo;задіяні особи&amp;amp;raquo; у цій &amp;amp;laquo;кримінальній справі&amp;amp;raquo;.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div class="tag_image tag_readalso floatEnlarge" contenteditable="false" mode="readalso|enlarge|30743583|small|floatEnlarge|"&amp;gt;&amp;lt;img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;В окупованому Армянську відбулося перше засідання у &amp;amp;laquo;справі Джемілєва&amp;amp;raquo;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;8 червня стало відомо про передачу російським Слідчим комітетом кримінальної&amp;amp;nbsp;&amp;lt;a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-u-krymu-spravu-dzhemileva-napravyly-v-sud/30659028.html" target="_blank"&amp;gt;справи проти Джемілєва&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;amp;nbsp;до суду. Після цього адвокат Джемілєва Микола Полозов повідомив, що ні йому, ні його підзахисному ніхто про це не повідомив.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;У Представництві президента в АРК назвали &amp;amp;laquo;політичним переслідуванням&amp;amp;raquo; російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Після анексії Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в&amp;amp;rsquo;їзд на півострів на п&amp;amp;rsquo;ять років.&amp;lt;/p&amp;gt;