Кримська «справа Джемілєва»: адвокат подав скаргу на рішення суду про арешт

Адвокат національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Микола Полозов подав скаргу на обрання російським судом окупованого Армянську запобіжного заходу його підзахисному.

На засіданні, яке відбулося 9 липня, суддя підконтрольного Росії Армянського міського суду постановила заарештувати Джемілєва на два місяці з моменту його затримання. Про це Полозов розповів в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ще у 2015 році Київським районним судом Сімферополя моєму підзахисному було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці з моменту його затримання. Під час минулого судового засідання, суддя озвучила рішення п’ятирічної давності, залишивши його без змін. Окрім того, вона не обговорила це рішення ні зі стороною захисту, ні зі стороною обвинувачення, що має бути за процедурою. Суддя просто поставила всіх перед фактом, не вислухавши доводи ні одної, ні іншої сторони. Саме на це порушення з боку Армянського міського суду я подав скаргу», – пояснив Полозов.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

27 травня Слідком Росії у Криму і Севастополі завершив розслідування цієї справи.

Джемілєв вважає, що кримінальну справу російської ФСБ, порушену проти нього в анексованому Криму, використовують для подальшого витіснення кримських татар із півострова.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Джемілєва.