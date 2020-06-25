Підконтрольний Росії суд в Армянську переніс засідання у «справі Джемілєва» – адвокат

В окупованому Росією Криму Армянський міський суд переніс попереднє слухання у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва на 9 липня. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Відео з його роз’ясненнями опублікував на своїй сторінці в Facebook кримськотатарський активіст Нариман Джелял.

«Фактично судове засідання не відбулося через формальні причини. Ще на стадії підписання обвинувального висновку прокурор, який повинен направити копію обвинувального висновку і Мустафі-ага і мені, цього не зробив, таким чином, захист не знайомий з обсягом висунутого обвинувачення, не знає, які свідки заявлені обвинуваченням в якості обов’язкових для виклику в суд, і не знає, які докази обвинувачення буде використовувати в цьому судовому процесі. За таких обставин починати судовий процес неможливо», – наголосив Полозов.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Джемілєв вважає, що кримінальну справу проти нього використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Джемілєва.