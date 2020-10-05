Джемілєв наполягає на призначенні уповноваженого президента України у справах кримських татар

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв наполягає на призначенні уповноваженого президента у справах кримських татар, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Дуже важлива взаємодія Меджлісу кримськотатарського народу з Офісом президента ... Необхідно відновити інститут уповноваженого з проблем кримськотатарського народу при президенті, який існував при п’ятому президентові, але зараз перестав існувати, або принаймні припинений. Ми в цьому питанні якоїсь ясності не маємо. З одного боку, президент говорить, що чекає кандидатуру від нас, ми подали кандидатуру рік з гаком тому, але відповіді немає», – сказав Мустафа Джемілєв.

В Офісі президента України наразі заяви Джемілєва не коментували.

П’ятий президент України Петро Порошенко створив посаду Уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року. На цю посаду був призначений Мустафа Джемілєв. 18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про звільнення Джемілєва від цієї посади.

Президент України Володимир Зеленський під час минулорічного пресмарафону казав, що чекає пропозицій від кримських татар щодо кандидатури на посаду уповноваженого у справах кримськотатарського народу.

Джемілєв, у свою чергу, повідомив, що подав кандидатуру голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова на цю посаду ще в серпні 2019 року.