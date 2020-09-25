Засідання підконтрольного Кремлю суду у «справі Джемілєва» перенесли – адвокат

Підконтрольний Кремлю міський суд Армянська 25 вересня переніс судове засідання у «справі Джемілєва» через неявку двох свідків обвинувачення. Про це, як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомив адвокат Микола Полозов

«Звинувачення викликало на суд для допиту двох співробітників прикордонної служби Росії Князєва і Лищиковв. Однак вони не з'явилися в суд. Оскільки прокурор відмовилася змінювати порядок подання доказів і переходити до дослідження письмових і речових доказів, суд ухвалив рішення відкласти судове засідання на 15 жовтня на 9:30 і повторно сповістити цих свідків», – повідомив Полозов.

Адвокат зазначив, що в разі повторної неявки цих свідків сторона захисту буде клопотати про примусовий привід їх до суду.

В анексованому Росією Криму відновився судовий процес у «справі Мустафи Джемілєва».

30 липня підконтрольний Росії Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу на рішення російського суду Армянська про заочне продовження запобіжного заходу національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву і відмовив у задоволенні.

Цього ж дня відбулося друге судове засідання у кримінальній справі стосовно Джемілєва, на якому допитали свідка обвинувачення.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

27 травня Слідком Росії в Криму і Севастополі завершив розслідування цієї справи.

Мустафа Джемілєв вважає, що кримінальну справу російської ФСБ, порушену проти нього в анексованому Криму, використовують для подальшого витіснення кримських татар із півострова.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Джемілєва.