ЄС і ВООЗ об’єднають зусилля задля проведення вакцинації проти COVID-19 в Україні

Європейський союз та європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я співпрацюватимуть для забезпечення масштабної підтримки запровадження вакцини проти COVID-19 та проведення вакцинації в Україні, повідомила у четвер пресслужба бюро ВООЗ в Україні.

«Вакцини дають надію та захист тим, хто бореться з цією пандемію на передовій, а також тим, хто має найвищий ризик. Завдяки такій щедрій підтримці та співпраці з Європейським союзом, ВООЗ може розширити свої зусилля з підтримки України, щоб можна було якнайшвидше та якомога ефективніше охопити вакцинами тих, хто їх найбільше потребує. Наші спільні та багаторічні зусилля підтримають запровадження вакцин та проведення вакцинації проти COVID в Україні, а також посилять загальну програму імунізації в середньостроковій перспективі», – сказав представник ВООЗ та голова бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Повідомляється, що у рамках ініціативи, яка фінансується ЄС у розмірі 40 мільйонів євро, проєкт буде реалізовано ВООЗ протягом трьох років.

За даними бюро ВООЗ в Україні, спочатку кошти будуть використані на обладнання, матеріали, підготовку медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.

У бюро ВООЗ нагадують, що ЄС надає Україні екстрену макрофінансову допомогу на суму 1,2 млрд.євро, щоб допомогти обмежити економічні наслідки пандемії, а також є найбільшим донором COVAX − ініціативи, яка незабаром має поставити перші партії вакцини українським працівникам на передовій боротьби з пандемією.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

8 лютого очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.