У МЗС відповіли на заяви Кремля про намір просувати «русский мир» в Україні

Міністр закордонних справ України заявляє, що Росії не вдасться просунути «русский мир» в Україні.

Дмитро Кулеба написав про це у твіттері 9 лютого, реагуючи на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» – це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ – це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці», – написав Кулеба.

Пєсков 8 лютого заявив, що для просування в Україні «русского мира» використовуватиметься «м’яка сила». Він також назвав Україну частиною «русского мира».