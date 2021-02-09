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09 лютого 2021, Київ 13:36
Новини | Політика

У МЗС відповіли на заяви Кремля про намір просувати «русский мир» в Україні

«Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» – це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян», – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України заявляє, що Росії не вдасться просунути «русский мир» в Україні.

Дмитро Кулеба написав про це у твіттері 9 лютого, реагуючи на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» – це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ – це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці», – написав Кулеба.

Пєсков 8 лютого заявив, що для просування в Україні «русского мира» використовуватиметься «м’яка сила». Він також назвав Україну частиною «русского мира».

«Русский мир» повертається до України?
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«Русский мир» повертається до України?

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