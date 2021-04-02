У Росії суд оштрафував Twitter на 117 тисяч доларів – за відмову видалити заклики до протесту

Російський суд 2 квітня оштрафував компанію Twitter на 117 тисяч доларів за те, що соціальна мережа не видалила контент, який російська влада вважає небажаним. Ухвала проти Twitter є першою у серїі аналогічних рішень щодо американських компаній- власників соцмереж, справи проти Facebook та Youtube наразі тривають.

Усі випадки, які розглядав суд, стосуються вмісту, опублікованого на цих платформах у січні, коли соратники опозиційного політика Олексія Навального закликали росіян протестувати проти арешту критика Кремля.

Російський регулятор у галузі телекомунікацій, «Роскомнадзор», охарактеризував повідомлення щодо акцій протесту як «підбурювання підлітків» до участі у «незаконних діях» або «несанкціонованих масових заходах».

Навальний був затриманий російською поліцією в середині січня після повернення з лікування в Німеччині – за звинуваченням у порушенні умовно-дострокового звільнення. У серпні опозиціонер був отруєний нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Навальний звинуватив співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) та особисто президента Володимира Путіна в спробі убивства.

Десятки тисяч росіян по всій країні дослухалися до закликів протестувати 23 і 31 січня, це були наймасовіші антиурядові демонстрації за останні роки.

Навальний та його прихильники використовували YouTube та Twitter для поширення своїх меседжів.

У березні Росія уповільнила швидкість Twitter і погрожувала заборонити цю мережу через її вміст. Тоді Twitter заявив, що «глибоко стурбований збільшенням спроб блокувати та придушити публічні дискусії в інтернеті».