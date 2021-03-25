У російській глибинці рух Навального каже, що знову набирається сили

ВЛАДИМИР, Росія – Іван Туманов народився за три дні до того, як Володимир Путін вперше став президентом Росії на межі тисячоліття. Тепер 21-річний хлопець, який живе з матір'ю, є новим лідером опозиційного осередку. Він та його колеги звинувачують владу у застосуванні надмірної сили для придушення протестів.

Відтоді, як 2 лютого російського опозиціонера та критика Путіна Олексія Навального засудили до понад 2,5 років ув'язнення, його помічників по всій Росії затримували під час рейдів, кримінальних звинувачень та поліцейського свавілля на тлі розгорнутих репресій перед вересневими парламентськими виборами.

Але замість того, щоб опустити руки, команда Навального цього місяця оголосила про запуск 10 нових регіональних офісів, які поповнюють загальноросійську мережу осередків, що розслідують місцеву корупцію, організовують акції протесту та проводять вибори.

Небезпека, з якою ми стикаємося з відкриттям опозиційних осередків, є нічим у порівнянні з небезпекою, з якою стикається наша країна, якщо ми не будемо займатися політикою

Туманов, прямолінійний, бородатий студент третього курсу юридичного факультету, був обраний керівником осередку у рідному Владимирі, спокійному провінційному місті за 180 кілометрів на північний схід від Москви.

«Ми знову стаємо сильнішими», – сказав новоспечений координатор Навального в інтерв'ю біля колишнього манікюрного салону, який він перетворює на передвиборчий штаб.

«Небезпека, з якою ми стикаємося з відкриттям опозиційних осередків, є нічим у порівнянні з небезпекою, з якою стикається наша країна, якщо ми не будемо займатися політикою», – додає він.

Команда Навального бачить, що регіони, обрані для відкриття нових відділень, забезпечують проникливий опозиційний ґрунт для найважливіших виборів до Державної думи – нижньої палати парламенту Росії.

Владимир, історичне місто з населенням 350 тисяч, назване на честь середньовічного князя, побачило найбільший протест за останні роки 23 січня, коли близько 2000 людей вийшли засудити державну корупцію та тюремне ув'язнення Навального після того, як він повернувся з Німеччини, де проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Навальний звинувачує Путіна в цьому злочині. 31 січня до протестів приєдналося понад 100 тисяч людей по всій країні, що спричинило жорстокі репресії, в результаті яких було заарештовано близько 10 тисяч осіб.

Владимир розташований менш ніж в двох годинах потягом від Москви, але середньомісячну зарплату, в загальному 35 тисяч рублів ($460), з московською не порівняти.

Місцеві жителі скаржаться на руйнування інфраструктури та вибоїни на дорогах, але рівень життя – найбільша проблема.

Середньо-статистичні доходи в другому кварталі 2020 року стрімко знизилися і майже зрівнялися з фінансовим крахом, який Росія пережила в 1998 році.

У людей просто немає грошей

Низькі зарплати, які не піднімалися роками, і невпинне зростання цін підігрівають бунтівні настрої наперекір Кремлю, який робить все для того, щоб викоренити або хоча обмежити інакодумство.

«У людей просто немає грошей», – каже Володимир Усачов, 45-річний місцевий підприємець, який після майже двох десятиліть закрив свій колишній прибутковий меблевий бізнес через відсутність попиту. В цьому Усачов звинувачує уряд, заявляючи, що він спустошив громадян і зробив неможливим виживання більшості малих підприємств.

«Через політику Путіна життя стало набагато жорсткішим», – говорить він.

Я не бачу майбутнього для своїх дітей, поки керує цей уряд

Усачов не попередив свою дружину, коли вийшов з дому, щоб приєднатися до протесту 23 січня, і повернувся додому через два дні після перебування в поліцейській камері з іншими учасниками та штрафу в розмірі 14 тисяч рублів ($187) за участь в акції.

Зараз безробітний батько трьох синів сподівається приєднатися до команди Туманова добровольцем, але додає: «Я не бачу майбутнього для своїх дітей, поки керує цей уряд».

На цьому тлі завдання координаторів Навального по всій Росії полягає у поширенні впливу на виборчих округах, одночасно підкреслюючи корупцію, яку вони викривають.

У січні відеорепортаж Навального про розкішний причорноморський маєток, який нібито побудований для Путіна, став вірусним в інтернеті і допоміг розпалити хвилю протесту.

Туманов та його колеги сподіваються, що їхні майбутні розслідування матимуть такий самий вплив.

«Ми не можемо ізолювати прихильника Путіна, загнати його за колючі дроти і пояснити йому, що таке свобода, – говорить Туманов. – Ні, ми повинні показати людям: ось як добре ви могли б жити і ось чому ви так не живете. Бо члени нашого уряду мають палаци».

Туманов є представником покоління, яке сприйняло активізм під час загальнонаціональної хвилі протесту в березні 2017 року, викликаної випуском іншого розслідування Навального, що викрило багатство тодішнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Навальний виступив із заявою, щоб кинути виклик Путіну на президентських виборах 2018 року, і того ж місяця він прибув у Владимир, щоб відкрити виборчий офіс. Туманов зголосився як волонтер, якому доручено керувати присутністю команди в соціальних мережах.

Коли уряд заборонив Навальному балотуватися, передвиборчий офіс у Владимирі та ще кілька десятків по всій Росії закрилися, хоча близько 40 залишилися координувати місцеву діяльність протягом четвертого президентського терміну Путіна.

Але цього місяця Леонід Волков, який є відповідальним за регіональну мережу Навального, оголосив про розширення нових вакансій для регіональних менеджерів.

«Дружня молода команда, шанс покращити Росію, посилки до вашої тюремної камери в рамках пакету пільг – простіше кажучи, ми маємо роботу вашої мрії», – написав Волков у різкій публікації на своєму вебсайті 9 березня.

Туманов надіслав своє резюме та успішно дав низку інтерв'ю, які переважно концентрувалися на його минулому досвіді. Його запитували про особисту біографію та переконання, а також запитували, як влада може чинити тиск на нього та його сім'ю.

Його першим завданнями було створити команду та забезпечити офіс освітленням, а також вуличний доступ для жителів, які шукають допомогу чи участі у русі. Колишній манікюрний салон у центральній частині міста ідеально підходив для цього.

Але в особливо важкий для опозиції час багато орендодавців не хочуть ризикувати. Заявка на відкриття офісу Навального в Махачкалі, столиці Дагестану на Північному Кавказі Росії, не була успішною, коли координатор Навального Руслан Аблякімов не зміг знайти охочого власника і в кінцевому результаті втік з Дагестану в лютому після численних погроз і нападу на нього.

«Величезний тиск»

Багато колег Туманова по всій Росії відбувають тюремні терміни або переслідуються законом.

У Нижньому Новгороді, місті, яке розташовне на тому ж самому східному залізничному напрямку, що і Владимир, Роман Трегубов з'явився у відео, в якому відмовлявся від Навального і закликав його прихильників бойкотувати протести, лише щоб пізніше виявити, що відео було записане під примусом в поліції. «Тиск на нас величезний», – сказав він в інтерв'ю з Радіо Свобода.

У Кургані біля кордону з Казахстаном 24-річний Олексій Швартс провів два місяці у в'язниці і йому загрожує ймовірний тюремний термін за публікацію записаної розмови, на якій двоє чиновників планують фальсифікації виборів.

Антон Таликов, заступник Швартса, сказав Радіо Свобода, що переслідування свідчить про набагато серйозніший етап у кампанії влади проти активістів у Кургані. Жодному з чиновників, які були записані, не було пред'явлено жодних звинувачень.

Туманову теж не вдалося уникнути в’язниці. Увечері перед мітингом 23 січня, група поліцейських у цивільному заарештувала його біля входу в його будинок, і він провів під вартою 48 годин, перед тим як суддя присудив йому п'ять днів арешту за організацію протестів.

Туманов, у якого залишився рік навчання в університеті і за якого дуже переживає його матір, пророкує Росії темне майбутнє, якщо її громадяни боятимуться протестувати і вільно голосувати, і якщо опозиціонерам, таким, як він, будуть забороняти виконувати свою місію.

Він визнає ризики, пов'язані з його позицією, але вважає, що за відсутності Навального, рух, який він побудував, буде лише набирати сили. І Туманов, який все своє життя прожив під владою Путіна, хоче зіграти ключову роль у цьому процесі.

«Чи це небезпечно? Так, небезпечно», – він говорить про свою роботу.

І додає: «Але якщо сьогодні ми не пожертвуємо частиною свого добробуту або не просидимо п'ять днів у в'язниці, то згодом вся наша країна заплатить набагато вищу ціну».