«Справжній концтабір за 100 км від Москви»: Навальний написав в Instagram про місце ув'язнення

На сторінці ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального в Instagram з'явилося повідомлення, яке підтверджує, що він перебуває у виправній колонії строгого режиму №2 у місті Покров Володимирської області Росії. Що ж повідомив Навальний?

Повідомлення в акаунті в Instagram засудженого опозиційного російського політика, який вижив після отруєння хімічною речовиною нервово-паралітичної дії, найвідомішого критика Кремля – Олексія Навального, підтвердило, що він переведений в колонію у Володимирській області, відому суворим контролем над ув'язненими.

Повідомлення з'явилося незабаром після того, як Навального в колонії відвідали адвокати.

«Всім привіт із «Сектора посиленого контролю А». Змушений визнати, що російська тюремна система змогла мене здивувати. Не уявляв, що можна влаштувати справжній концтабір в 100 км від Москви», – написано в акаунті Навального.

«Ніякого насильства і навіть натяку на нього я поки не бачив, хоча по напружених позах засуджених, які стоять «навитяжку» і бояться зайвий раз повернути голову, я легко вірю численним історіям про те, що тут, в ІК-2 «Покров», зовсім недавно людей до напів смерті забивали дерев'яними молотками. Зараз методи змінилися, і, чесно скажу, я навіть не пригадаю місця, де всі розмовляють настільки ввічливо. Мат тут заборонений», – мовиться у дописі.

Вночі я через кожну годину прокидаюся від того, що поруч із моїм ліжком стоїть чоловік в бушлаті

«Відеокамери всюди, за всіма спостерігають і при найменших порушеннях складають рапорт. Мені здається, хтось нагорі прочитав «1984» Оруелла», – каже Навальний.

За його словами, вночі його будять кожну годину, тому що вважається, що він схильний до втечі.

«Є навіть і яскраві моменти в чорно-білих буднях. Наприклад, у мене на грудях табличка з ім'ям і фото, вона підкреслена красивою червоною смугою. Адже я схильний до втечі, пам'ятаєте? Вночі я через кожну годину прокидаюся від того, що поруч із моїм ліжком стоїть чоловік в бушлаті. Він знімає мене на камеру і каже: «Дві години тридцять хвилин, засуджений Навальний. На місці», – розповідає Навальний.

Точне місце перебування Навального після вироку суду, коли його вивезли із СІЗО, певний час було невідомим.

Про те, що Навальний перебуває в колонії № 2 в Покрові, агентство ТАСС із посиланням на анонімні джерела повідомило 12 березня. Тоді адвокатка опозиціонера Ольга Михайлова сказала, що співробітники колонії не змогли підтвердити або спростувати, що Навального перевели до цього закладу.

Після арешту в січні Олексій Навальний перебував у московському ізоляторі «Матроська тиша».

25 лютого його перевели в СІЗО в місті Кольчугіно у Володимирській області, де помістили на карантин перед переведенням до колонії. 12 березня стало відомо, що Навального перевезли в інше місце.

Про те, що Навального готуються перевести до колонії в Покрові, засоби інформації повідомляли ще в лютому, але офіційно це не підтверджували.

Виправна колонія №2 в Покрові – режимна, так звана «червона» колонія, тобто виправна установа, в якій адміністрація повністю контролює ув’язнених.

«Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) в березні випустив відео про цю колонію. У записі серед іншого стверджується, що в колонії б’ють ув’язнених, зокрема, відразу після прибуття в установу.

Арешт Навального викликав хвилю протестів, яка вивела на вулиці десятки тисяч людей по всій Росії. Влада затримала близько 11 тисяч осіб, багато з яких були оштрафовані або відправлені під арешт на строк від 7 до 15 днів.