Рейди, репресії, тиск. За пів року до виборів у Держдуму Росії Кремль подає тривожний сигнал

МОСКВА – Михайло Ковязін, 48-річний незалежний місцевий депутат з міста Кірова, мав скромні плани, коли вирішив відвідати 13–14 березня російську муніципальну конференцію незалежних депутатів у Москві.

«Я планував розповісти їм про ситуацію в селі Сергєєво, де взимку автобус не міг проїхати через те, що дорога була надто небезпечною», – сказав він Радіо Свобода. –Про те, як разом із місцевими жителями, діючи згідно з законом, ми змогли відремонтувати дорогу та відновити це сполучення».

Натомість Ковязіна, як і більшість із тих 200 людей з 56 російських регіонів, які перебували в залі на момент відкриття заходу, було затримано московською поліцією та пересаджено у поліцейський фургон. Він був поруч із відомим опозиціонером Іллею Яшиним протягом кількох годин, що дало йому змогу особисто отримати інформацію про політичну ситуацію в Росії за президенства Володимира Путіна від близького соратника вбитого лідера опозиції Бориса Нємцова.

Як і інших учасників конференції, Ковязіна затримали за те, що він нібито брав участь у заході, що його проводила організація, яку визнали «небажаною» та заборонили в Росії. Йдеться про лондонський фонд «Відкрита Росія», що фінансується Михайлом Ходоровським, колишнім нафтовим магнатом, який тривалий час був ув’язненим та став критиком Путіна.

Якщо адміністративні звинувачення будуть підтверджені судом, затриманим, яких звільнили протягом 15 годин, може загрожувати штраф від 5000 до 15000 рублів (від 70 до 210 доларів). У зв’язку із затриманням усіх учасників конференція була скасована.

«Жорсткі і надмірні»

Причиною таких жорстких і надмірних дій влади є страх

Як і багато з тих, кого затримали минулої суботи, Ковязін пов’язує рейд поліції з виборами до Державної думи, нижньої палати парламенту Росії, які мають відбутися до 19 вересня.

Згідно з опитуванням незалежного «Левада-центру», яке було опубліковане 11 березня, правляча партія «Єдина Росія», завдяки якій уряд Путіна зберігає фактичну монополію на владу в країні, користується підтримкою лише 27 відсотків виборців.

«Я вважаю, що причиною таких жорстких і надмірних дій влади є страх, – сказав Ковязін. – Все це відбувається напередодні нового виборчого періоду. Влада боїться змін, тому намагається придушити будь-які прояви незалежності».

Ксенія Фадєєва, місцева депутатка з Томська, яка також була затримана на конференції, погоджується з думкою, асоціюючи репресії безпосередньо з падінням рейтингів «Єдиної Росії».

«Вони чудово розуміють, як будуть виглядати вибори цієї осені, – каже Фадєєва. – З’являться незалежні кандидати – і їм доведеться відмовити в реєстрації під різними приводами, бо, не дай Боже, вони виграють. Я думаю, що влада зараз дуже нервує».

Кирило Прокоров є активістом з Карелії. У 2018 році він програв на виборах до міської ради Петрозаводська, але його запросили на московський форум як потенційного майбутнього кандидата. Він сказав Радіо Свобода, що рейд поліції, швидше за все, був попередженням для таких людей, як він.

Вони не прагнули, щоб проведений захід був скасований. Вони чекали, поки подія розпочнеться, щоб мати можливість затримати всіх

«Все було ретельно сплановано, – каже він. – Вони не прагнули, щоб проведений захід був скасований заздалегідь. Вони чекали, поки подія розпочнеться, поки всі будуть там, щоб мати можливість затримати всіх».

«У мене було відчуття, що вони хотіли, щоб це висвітлили в ЗМІ, – додав він. – Щоб здійснити тиск на активних та потенційних кандидатів, щоб вони подумали про своє майбутнє в цьому регіоні та розуміли, що все під контролем».

Андрій Пивоваров, виконавчий директор російської організації «Відкрита Росія», яка вже юридично не пов’язана з однойменною групою з Лондона і яка була однією з організаторів форуму «Муніципальна Росія», назвав рейд поліції «демонстративним застосуванням сили».

«Метою було публічно показати свою силу, – пояснює він. – Це рік виборів, і популярність влади низька. Більшість людей на форумі – це були депутати місцевого та регіонального рівня, які планують брати участь у виборах».

Поліція та політика

Метою форуму, за словами Анастасії Буракової, координаторки групи «Об’єднані демократи», яка також була організатором заходу, було об’єднати однодумців з усієї країни, «щоб вони могли будувати горизонтальні зв’язки та обмінюватися ідеями та досвідом».

Я завів чудові знайомства в поліцейському фургоні. Я поспілкувався з депутатами з багатьох міст. Я досягнув своєї мети

Через це рейд поліції, можливо, не дав результату, як заявив активіст з Карелії Прокоров.

«Я завів чудові знайомства в поліцейському фургоні, – каже він в інтерв’ю Радіо Свобода. – Я поспілкувався з депутатами з багатьох міст. Я дізнався про те, як вони проводили свої передвиборчі кампанії. Зараз я маю контакти усіх, з ким я провів ці шість годин. Я досягнув своєї мети».

Подібний досвід мав Віктор Вишневецький, екологічний активіст, місцевий депутат із Сиктивкару в Республіці Комі.

«Я планував поговорити з іншими екологічними активістами на форумі та з’ясувати, що відбувається в їхніх регіонах, – розповідає він. – Врешті-решт, саме це і сталося, хоч і не в конференц-залі, а в поліцейському фургоні, а згодом і в поліцейському відділку».

Зараз навіть освітні заходи та обмін думками є незаконними. Нам доведеться змінити формат

«Зараз навіть освітні заходи та обмін думками є незаконними, – додав він. – Ми більше не можемо відкрито зустрічатися, і оскільки ми з цим нічого не можемо зробити, нам доведеться змінити формат. Інтернет – це одна з можливостей. Більш закриті та неформальні зустрічі можуть бути ще одним варіантом».

«Звичайно, опозиційно налаштовані люди не можуть припинити обмін думками, – додає Вишневецький. – Нам просто потрібно знайти нові шляхи».