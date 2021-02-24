Студентам у Сибіру запропонували гроші і поблажки за агітацію у соцмережах на користь «Єдиної Росії»

Росія – Студентам одного з сибірських університетів пообіцяли грошову винагороду і хороші оцінки за публікацію позитивних постів про діяльність правлячої партії «Єдина Росія» на особистих сторінках у російській соцмережі «ВКонтакте». Кілька студентів, які навчаються в Нижньовартовському державному університеті на умовах анонімності розповіли кореспондентці проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії Надії Трубіциній про те, що їм пропонують гроші та академічні пільги в обмін на сприяння просуванню президентської партії за допомогою соціальних мереж.

«Записуємося активніше», – мовиться в оголошенні, яке з’явилося на початку цього місяця в закритій групі на соціальних мережах для студентів університетів у Нижньовартовську, багатому на нафту сибірському місті.

«11 000 рублів – так просто на дорозі не валяються. Це гарна можливість заробити рекомендації».

Під час віртуального чату на сайті соціальних мереж VK серед представників приблизно 60 університетських груп 8 лютого Христина Чорнописька, заступниця декана університету з навчальної роботи, заявила, що «Єдина Росія» шукає студентів-волонтерів.

Заліки і хороші оцінки за агітпости про «Єдину Росію»

Зацікавленим студентам було доручено завантажити додаток «Агітатор», який поширює новини про діяльність «Єдиної Росії» по всій країні. Їм сказали, що додаток також розповсюджуватиме тексти, які студенти можуть копіювати та розміщувати у своїх акаунтах у соціальних мережах. Після публікації студентам сказали надіслати звіт, щоб отримати винагороду.

Про ці оголошення Радіо Свобода дізналося від студентів, які обурювалися тим, що за політичну діяльність пропонують академічні поблажки.

У повідомленні, яке приписують Чорнопиській, студентам надаються додаткові рекомендації, як вони можуть брати участь в ініціативі.

«Я можу дати вам цю лазівку, – йдеться у повідомленні. – Якщо ви не хочете публікувати їх у своїх облікових записах, ви можете відкрити окремий акаунт, додати до нього кількох друзів і опублікувати там повідомлення. Але немає про що турбуватися. Просто повідомлення про деякі поправки або нові закони. Це все суто інформаційно».

Як приклад, Христина Чорнописька наводить пост, у якому міститься посилання на сюжет Первого каналу від 14 грудня під назвою «У рамках соціального інтернет-форуму партії «Єдина Росія» відбулася розмова Володимира Путіна з волонтерами». Інший приклад – сюжет про те, як депутат Думи від Нижньовартовська, член фракції «Єдина Росія» Сергій Великий передав продуктові набори лікарям ковідного госпіталю. Цей пост поширювався в соцмережах у першій половині грудня.

За кожен пост студентам обіцяють аналітичну довідку. «Це такий аналог подячного листа за участь в заходах вузу: зліт першокурсників, день науки, різні конференції, – розповідає один зі студентів вузу. – Вона дає перевагу в отриманні підвищеної стипендії та при здачі сесії. Наприклад, якщо у мене з навчанням проблеми, але я отримаю кілька аналітичних довідок, тоді приношу викладачеві: ось, у мене є довідка від факультету і мені можна проставити заліки. А за агітпости обіцяють пачками ці довідки видавати».

Інструкції надійшли до університетської групи чату у вигляді голосового повідомлення, розміщеного під іменем Чорнописької.

Студенти, які розмовляли з Радіо Свобода, сказали, що впізнали голос Чорнописької. «Немає сумнівів, що це голосове повідомлення від Христини Олександрівни», – сказала одна студентка, використовуючи ім'я та по батькові Чорнописької. «Раніше вона надсилала голосові повідомлення, і голос однаковий». З Чорнопиською зв’язатися для коментарів не вдалося.

«Це все брехня» – декан факультету

Катерина Долгіна, декан гуманітарного факультету університету, заперечила, що будь-який співробітник університету займався просуванням «Єдиної Росії».

«Це все брехня, – сказала Долгіна у розмові з Радіо Свобода. – Я не знаю, звідки ви взяли цю інформацію».

Тим часом партія «Єдина Росія» президента Володимира Путіна, за яку пропонується агітувати студентам, напередодні виборів до Державної Думи, нижньої палати парламенту, що мають відбутися 19 вересня, втрачає рейтинг. Її популярність підкосили і економічні наслідки пандемії коронавірусу, наслідки непопулярної пенсійної реформи у 2018 році та широке сприйняття її , що вона, як «партії шахраїв та злодіїв», як називає її ув’язнений лідер російської опозиції Олексій Навальний.

За словами студентів, від викладачів надходять також усні рекомендації не відвідувати несанкціоновані мітинги, щоб в подальшому не виникло проблем з вишом.

Студенти не дуже хочуть робити ці речі

Поки студенти не поспішають вступати в ряди волонтерів-єдиноросів, але вони побоюються, що тиск може зрости, якщо недостатня кількість студентів «добровільно» допоможе «Єдиній Росії». Деякі говорили, що ті, хто відмовляється, можуть бути виключені.

«Звичайно, не всі охочі, і люди скаржаться, – сказав один студент. Я боюся, що такі люди можуть мати академічні проблеми. У групі одна дівчина зробила негативний коментар у формі «Що для нас зробила «Єдина Росія»? І, справді, студенти не дуже хочуть робити ці речі».

Студенти також сказали, що викладачі усно попереджали студентів не брати участь у несанкціонованих демонстраціях опозиції, бо вони можуть зіткнутися з проблемами в університеті.

«Все-таки «Єдина Росія» – партія влади, – говорить один з них. – Але переживаю, що коли будуть вибори в цьому році, вони не зовсім чесно пройдуть, тому що всередині вишу ця агітація вже відбувається повним ходом. Я не бачив жодної партії, щоб прямо так агресивно агітували. До того ж у виші!»

Чорнописька є співзасновником Центру проектів молодіжних ініціатив, який торік подав заявку на отримання грантів від регіонального уряду Ханти-Мансійської області на отримання гранту на проведення змагань зі стрільби для школярів. Згідно із заявкою, проєкт був «спрямований на вироблення комплексного підходу до роботи з дітьми та підлітками, який орієнтований на патріотичне виховання шляхом розвитку фізичної підготовленості та практики безпечного використання зброї».

Нижньовартовськ, місто, де мешкає близько 250 000 осіб за 3 000 кілометрів на схід від Москви, вийшов у заголовки на початку цього місяця, коли повідомлялося, що група спецназу демонструвала школярам, як затримувати протестуючих під час заворушень. У відео, опублікованому в соціальних мережах, студенти закидали офіцерів м’ячами, коли вони тулилися за захисними щитами. Подія 16 лютого сталася після серії масових демонстрацій по всій країні, під час яких влада затримала – часто жорстоко – понад 11 000 людей.

У 2018 році в Нижньовартовську звільнили журналістку після того, як вона поскаржилася в соціальних мережах на програму дитячого садка, в якій 4-5-ти річні діти співали пісню про вірність Путіну. Під назвою «Дядя Вова, ми з тобою».

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