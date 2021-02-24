Росія: прокуратура просить понад 6,5 років ув’язнення для автора відео про «суд» над Путіним

Прокуратура вимагає 6 років і 7 місяців колонії для активіста з Татарстану Каріма Ямадаєва, який виклав на YouTube постановочне відео, де «суддя» виносить «вироки» президенту Росії Володимиру Путіну, його прессекретарю Дмитру Пєскову і главі «Роснефти» Ігорю Сєчину. Про це повідомляє голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Ямадаєва звинуватили у виправданні тероризму в інтернеті і в образі представників влади. Він провину не визнає і наполягає на неприпустимості переслідування за художню фантазію в пристойній формі.

Запис постановочного суду над Путіним, Пєсковим та Сєчіним була знята для вебсеріалу «Суддя Гремм». Ролик опублікували 29 грудня. У ньому Ямадаєв звинувачує людей в чорному одязі з табличками «Володимир Путін», «Дмитро Пєсков» та «Ігор Сєчин» в злочинах проти людства і засуджує до страти. При цьому в опублікованому ролику «вирок» людині з табличкою «Володимир Путін» не виносять.

Перед початком запису з’являлося попередження про те, що автори ролика не мають на меті пропаганди насильства або розпалювання ненависті до будь-якої соціальної групи.

Кримінальну справу проти Ямадаєва ініціювало управління ФСБ по Татарстану. Розслідування вів слідчий з особливо важливих справ, він і підписав обвинувальний висновок.

У 2019 році Карім Ямадаєв отримав 28 діб адміністративного арешту за інсталяцію у вигляді могили Володимира Путіна біля будівлі Слідчого комітету в Набережних Чєлнах.