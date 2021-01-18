Аспірант Московського університету Міфтахов отримав 6 років колонії – за «підпал офісу «Єдиної Росії»

Російський суд обрав 27-річному аспіранту Московського державного університету Азату Міфтахову покарання – шість років колонії загального режиму в справі про підпал три роки тому офісу владної партії «Єдина Росія». Ще двом підсудним, Олені Горбань і Андрію Єйкіну, суд призначив покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Прокуратура виступала з вимогою засудити Міфтахова до шести років колонії. Захист наполягав на виправданні підсудного.

18 січня суд визнав усіх трьох винними у скоєнні хуліганства з мотивів політичної ненависті. Молоток і фальшфеєр, заявила суддя, були «використані як зброя», повідомляє «Медіазона».

Міфтахов, який упродовж двох років перебуває під вартою, провину не визнав. Він заявив, що жодних дій проти «Єдиної Росії» не вчинив, хоча відчуває до цієї політичної сили неприязнь. Олена Горбань визнала провину частково, Андрій Єйкін – повністю. Свідчення Єйкіна і Горбань, що Міфтахов непричетний до підпалу, суд не прийняв.

Державне обвинувачення вважає, що вина трьох підсудних повністю доведена свідченнями секретних свідків, листуванням, відеозаписами і письмовими матеріалами. Доказами також визнані свідчення жительки сусіднього будинку, яка відчула запах гару і почула шум, зазначає «Медіазона».

Біля будівлі суду поліція затримала кількох людей, які вийшли на підтримку Міфтахова.

Справа Міфтахова має широкий громадський резонанс, на підтримку аспіранта виступили сотні студентів і викладачів російських і закордонних вишів, а також понад 2500 математиків із 15 країн.

Звернення на його захист підписали співробітники Російської академії наук (РАН). «Процес над Азатом Міфтаховим викликає найсерйозніше занепокоєння його колег. Інкриміновані йому звинувачення змінювалися, і єдине (звинувачення), що залишилося, базується лише на свідченнях засекречених свідків», – ідеться у зверненні. Науковці висловили обурення терміном, який просило обвинувачення, і закликали суд звільнити Азата Міфтахова.

Вони також відзначили, що справу про тортури до Міфтахова в СІЗО, про які повідомляла його адвокат Світлана Сидоркіна, так і не порушили. Звернення підписали 54 академіки, професори і члени-кореспонденти РАН.

Аспірант механіко-математичного факультету МДУ Азат Міфтахов був затриманий 1 лютого 2019 року за підозрою в незаконному виготовленні вибухівки. За словами затриманого, від нього вимагали зізнання під тортурами. Пізніше члени Громадської спостережної комісії підтвердили факт застосування насильства до Міфтахова.

Через тиждень поліцейські відпустили математика, але одразу затримали знову і заарештували за іншою кримінальною справою – про «хуліганство, скоєне за попередньою змовою з мотивів політичної ненависті». За версією слідства, в січні 2018 року аспірант МДУ і його однодумці, які дотримуються анархічних поглядів, розбили вікно офісу «Єдиної Росії» в московському районі Ховріно і закинули в приміщення димову шашку. В офісі при цьому нікого не було.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Азата Міфтахова політичним в’язнем.