За допомогою «протесту ліхтариками» російська опозиція обходить репресії

Коли за останні тижні росіяни тричі виходили на вулиці на знак протесту проти ув'язнення опонента Кремля Олексія Навального, поліція жорстоко розганяла натовп і затримала понад 11 000 людей. Але остання загальнонаціональна демонстрація, яка відбулася 14 лютого, майже не спровокувала жодних сутичок чи арештів.

Це було однією з цілей святкування Дня святого Валентина, коли жителі багатьох міст, без страху до мінусових температур, увімкнули ліхтарики у дворах своїх багатоквартирних будинків, мовчки висловлюючи протест владі президента Володимира Путіна, демонструючи солідарність з Навальним та іншими активістами під репресіями.

Не було скандувань «Путін – крадій!» та «Геть царя!», які лунали на площах під час протестів по всій Росії 23 та 31 січня, а у Москві й Санкт-Петербурзі ще й 2 лютого. Поліція здебільшого трималася осторонь, хоча й робила попередження заздалегідь, які були частиною узгоджених державних зусиль, щоб відмовити людей від участі.

Тисячі розмістили селфі в інтернеті, піднявши хештег #любовьсильнеестраха (#любовсильнішазастрах) у російськомовних сегментах Twitter та Instagram.

Але розріджений характер «протесту ліхтариками» та складність встановлення кількості тих, хто долучився, викликали неоднозначні реакції щодо того, який вплив вони можуть мати в країні, де багато ключових активістів опозиції – або під домашнім арештом, або у в'язниці. Багато хто думають над тим, чи можуть такі демонстрації підтримувати запал місяцями до парламентських виборів, на яких союзники Навального сподіваються кинути виклик правлячій партії «Єдина Росія».

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков ухопився за відсутність достовірних показників явки, припускаючи, що м'які демонстрації мали незначний вплив. «Так, деякі люди ходили з ліхтариками, – сказав він журналістам 15 лютого. – Чудово».

«Це не було провалом, але ви також не можете назвати це успіхом, – сказав Радіо Свобода Аббас Галлямов, колишній спічрайтер Кремля, а зараз політичний аналітик. – Здається, не так багато людей вийшло».

Іван Жданов, директор «Фонду боротьби з корупцією» Навального, 15 лютого припустив на основі тисяч публікацій у соціальних мережах, що вийшли десятки тисяч людей.

Владислав Іноземцев, економіст і політичний аналітик, який є критиком Путіна, заявив, що якби вийшли лише кілька мешканців з тисяч багатоквартирних будинків, загальна кількість могла бути приблизно такою, як і на протестах 23 і 31 січня.

Останніми тижнями опозиції було важко. Після особливо жорстокого придушення нещодавніх акцій протесту та засудження Навального 2 лютого до двох з половиною років в'язниці активісти опублікували суперечливу заяву, в якій закликали зупинити вуличні акції до весни і закликали прихильників готуватися до тривалої політичної кампанії, яка завершиться вересневими виборами до Державної думи, нижньої палати парламенту.

«Ні ОМОНу, ні страху»

Тож для когось стало несподіванкою, коли Леонід Волков, який керує мережею передвиборчих штабів Навального по всій Росії, оголосив демонстрації ліхтариків альтернативним проявом гніву проти держави. «Давайте наповнимо стрічки соціальних мереж тисячами блискучих сердець з десятків російських міст, – написав Волков у Facebook 9 лютого. – Ні ОМОНу, ні страху».

Нетрадиційний протест був ініційований командою Навального як спосіб обійти готовність влади застосувати насильство та подолати страх, який воно вселило. Це також був спосіб підтримати імпульс, коли влада працює, щоб зламати його силою, через телевізійну пропаганду та організацію зустрічних мітингів, на яких учасники визнавали свою нібито повагу та захоплення Путіним.

Іноземцев заявив, що ініціатива до Дня святого Валентина має більшу символічну привабливість, ніж великі вуличні акції протесту, і що вона охопила більше людей, оскільки відбувалась у районах міст, в тому числі на їх околицях, а не лише в центрі.

«Кількість людей, які бачили, що відбувається, була незмірно більшою, ніж кількість тих, хто безпосередньо спостерігав за протестами в останні вихідні, – написав він у Facebook. – Іншими словами, як символічний акт задум виявився цілком успішним».

Багато учасників висловили ті самі настрої, виявивши сподівання, що, незважаючи на більш прихований характер, серія ліхтарикових демонстрацій донесе меседж, який отримає резонанс по всій країні та залучить ще більше активістів до протестів.

«Я вийшла одна. Це було передбачувано, я нічого іншого не очікувала, – написала в Twitter активістка уральського міста Челябінськ Катерина Храмцова. – І якщо бодай одна людина пройшла повз або визирнула у своє вікно і зробила паузу, щоб подумати, то все це було недаремно».