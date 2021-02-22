Росія: координаторку штабу Навального звинувачують в «пропаганді нетрадиційних сексуальних відносин»

Проти координаторки штабу російського опозиційного політика Олексія Навального в Краснодарі Анастасії Панченко порушили адміністративну справу за статтею «пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин». Про це повідомила в понеділок у твіттері сама Панченко і підтвердив координатор мережі штабів Навального Леонід Волков.

Останній також опублікував копію протоколу, складеного 17 лютого в Краснодарі з описом двох фото Панченко, які вона зробила 14 лютого під час акції «Любов сильніша за страх». Тоді прихильники Навального вийшли на вулиці з ліхтариками на знак підтримки ув’язненого політика.

Під скріншотом фото з двома дівчатами-учасницями акції, які цілуються, поліцейський пише: «На зазначеному скріншоті двоє осіб, за зовнішніми ознаками – жіночої статі, здійснюють тактильні дотики губами один до одного». Таке ж письмове зауваження із заміною жіночої статі на чоловічу, він пише під скріншотом іншого фото. З документа незрозуміло, чому ці світлини кваліфіковані представником правоохоронних органів як «пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин».

Окремих публічних коментарів російських силовиків щодо справи немає.

Поправка про заборону так званої «гей-пропаганди» серед неповнолітніх була ухвалена в Росії в 2013 році. Фізичним особам за порушення такої заборони загрожує штраф.