Путін учетверо збільшив штрафи за непокору силовикам у Росії

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що вносить поправки до російського Кодексу про адміністративні правопорушення.

Закон посилює покарання за статтею про непокору співробітникам правоохоронних органів, в тому числі на мітингах. Штраф за це правопорушення зріс із 500–1000 рублів (це до 200–400 гривень) до двох-чотирьох тисяч рублів (майже 800–1600 гривень). Крім штрафу та арешту терміном до 15 діб за непокору силовикам передбачили нове покарання – громадські роботи терміном від 40 до 120 годин.

Штраф за повторне порушення цієї статті 19.3 зріс із п’яти тисяч до 10–20 тисяч рублів (до 4–8 тисяч гривень). Крім штрафу та арешту терміном до 30 діб, за це порушення можливі обов’язкові роботи терміном від 100 до 200 годин.

Також у Росії запровадили покарання за порушення при фінансуванні масових акцій та перерахування грошей на масову акцію від людини, яка не має права це робити.

Засоби інформації можуть бути оштрафовані на суму до 50 тисяч рублів (до 20 тисяч гривень) за поширення інформації про некомерційні організації-іноагенти та фізичних осіб-іноагентів без згадки цього статусу. Виробництво НКО-іноагентом матеріалів без маркування про її статус каратиметься штрафом від 100 до 300 тисяч рублів для посадових осіб і від 300 до 500 тисяч рублів для юридичних осіб.

Остання хвиля протестів у Росії була пов’язана з ув’язненням опозиційного лідера Олексія Навального, якому суд замінив умовний термін у давній кримінальній справі на реальний. Прокуратура звинувачувала Навального в тому, що він не відзначався в органах нагляду в період, коли лікувався в Німеччині від наслідків отруєння, імовірно здійсненого співробітниками ФСБ.