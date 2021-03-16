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16 березня 2021, Київ 20:43
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«Схильний до втечі» Навальний перебуває у в’язниці в Покрові, Росія

«Схильний до втечі» Навальний перебуває у в’язниці в Покрові, Росія
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«Схильний до втечі» Навальний перебуває у в’язниці в Покрові, Росія

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Виправна колонія №2 в Покрові справді виявилася тим місцем, куди був доставлений Олексій Навальний.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний підтвердив на своїй сторінці в інстаграмі, що доставлений до виправної колонії №2 в місті Покрові Володимирської області, за 100 кілометрів від столиці Росії. Про те, що реальний термін замість умовного він відбуватиме саме там, повідомляли ще наприкінці лютого. (Відео Reuters)

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