Російський опозиційний політик Олексій Навальний підтвердив на своїй сторінці в інстаграмі, що доставлений до виправної колонії №2 в місті Покрові Володимирської області, за 100 кілометрів від столиці Росії. Про те, що реальний термін замість умовного він відбуватиме саме там, повідомляли ще наприкінці лютого. (Відео Reuters)
«Схильний до втечі» Навальний перебуває у в’язниці в Покрові, Росія
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