«Схильний до втечі» Навальний перебуває у в’язниці в Покрові, Росія

Російський опозиційний політик Олексій Навальний підтвердив на своїй сторінці в інстаграмі, що доставлений до виправної колонії №2 в місті Покрові Володимирської області, за 100 кілометрів від столиці Росії. Про те, що реальний термін замість умовного він відбуватиме саме там, повідомляли ще наприкінці лютого. (Відео Reuters)