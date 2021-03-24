Соратники Навального заявляють, що в колонії у нього «віднімається нога»

Соратники ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального заявляють про різке погіршення стану його здоров’я та недопуск на зустріч із ним адвокатів. Про це інформує керівник мережі штабів Навального Леонід Волков.

Він указав у мережі Telegram, що адвокати Навального Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв 24 березня вже кілька годин чекають на зустріч із підзахисним, але адміністрація колонії в місті Покров Володимирської області розповідає про «режимні заходи». За словами Волкова, це перший за час арешту Навального випадок, коли адвокатам не вдається потрапити до нього в призначений день.

«Ми не розуміємо, де Олексій Навальний і чому його ховають від адвокатів. Від кінця минулого тижня від відчуває сильний біль у спині, передавав, що віднімається нога, не може на ногу наступати, при цьому за весь час він отримав дві таблетки ібупрофену. Враховуючи всі відомі нам обставини, різке погіршення його самопочуття не може не викликати граничної стурбованості», – ідеться в повідомленні Волкова.

Раніше цього тижня команда Навального анонсувала весняний мітинг за його звільнення. Як ідеться на сайті політика, його прихильники планують повідомити про час і місце проведення акції лише після того, як у ній висловлять готовність брати участь 500 тисяч людей.

2 лютого суд у Москві відправив Навального до колонії в кримінальній справі 2013 року. Політик має провести в ув’язненні близько двох із половиною років. Покарання він відбуває в місті Покров за 110 кілометрів від Москви.

Звільнення Навального вимагають США, країни Євросоюзу і прихильники російської опозиції. Взимку на підтримку Навального відбулися масові акції протесту, в них взяли участь десятки тисяч людей, тисячі були затримані поліцією.

Після акцій протесту проти близького оточення політика порушили кримінальну справу про порушення санітарних норм. Слідство стверджує, що акції протесту могли сприяти поширенню коронавірусної інфекції. Частина соратників перебуває під домашнім арештом, частина – за межами країни.