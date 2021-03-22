Росія: поліція відмовилася розслідувати отруєння Навального, бо «не виявила складу злочину»

На слуханні у військовому суді в Москві у справі, що стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, з’ясувалося, що поліція відмовилася порушувати кримінальну справу за фактом цього отруєння, бо «не виявила складу злочину».

Як повідомив суддя, таке рішення Слідче управління на транспорті МВС у Сибірському федеральному окрузі, на території якого було здійснене отруєння, ухвалило ще 10 лютого.

Як заявив із цього приводу адвокат В’ячеслав Гімаді, який представляє Навального, досі політика і його захисників не інформували про те рішення поліції.

Відтак суд визнав відмову перевіряти згаданих працівників ФСБ законною.

Захист Навального оскаржував бездіяльність Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії. Захисники Навального вимагали від управління порушити кримінальну справу стосовно ймовірних оперативників Федеральної служби безпеки, які могли бути причетні до його отруєння.

У січні це управління відмовилося здійснювати перевірку за заявою фонду Навального про можливу причетність співробітників ФСБ до отруєння. Там заявили, що злочину в їхніх діях виявлено не було. Але матеріали тоді ж передали для подальшої перевірки до Слідчого управління на транспорті МВС у Сибірському федеральному окрузі, яке здійснює перевірку за фактом шпиталізації Навального в місті Омську.

Наприкінці грудня 2020 року кілька видань опублікували розслідування, згідно з яким до отруєння Навального можуть бути причетні вісім співробітників ФСБ. Один із імовірних учасників групи в телефонній розмові розповів самому Навальному, не знаючи, з ким він насправді говорить, що знищував сліди замаху на нього, вчиненого за допомогою бойової отруйної речовини «новачок».

Навального шпиталізували в серпні 2020 року після поїздки до міста Томська, літак із ним екстрено приземлився в Омську. По тому його вивезли в стані коми на лікування до Німеччини. Кілька західних лабораторій встановили, що він був отруєний розробленою в Росії бойовою речовиною з групи «новачок».

Російська влада стверджує, що отруєння не було. Представники влади одночасно заявляють і про те, що отрути «новачок» ніколи не існувало, і про те, що всі її запаси знищені.

Навальний після лікування в Німеччині повернувся в Росію, де був затриманий, засуджений нібито за порушення умов його попереднього умовного терміну, коли він, перебуваючи на реабілітації в Німеччині, не відзначився в інспектора нагляду, і відправлений до колонії.

Через отруєння, а потім через ув’язнення Навального Європейський союз і США наклали на Росію кілька пакетів санкцій. Затримання Навального також викликало низку масових протестів у Росії, які були різко придушені.